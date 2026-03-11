La diferencia entre Cadillac y Red Bull según Checo Pérez: “Avanzamos en la misma dirección”

Checo Pérez inicia su etapa en Cadillac, se siente más valorado que en Red Bull y busca consolidarse en la F1 2026

Checo Pérez apenas lleva una carrera con Cadillac, pero ya se siente —por mucho— más valorado que en Red Bull. El piloto mexicano inició una nueva etapa en su carrera deportiva al unirse a la naciente escudería estadounidense para la temporada 2026, donde comparte garaje con el experimentado finlandés Valtteri Bottas, a quien ya superó en su debut en Australia, cuando el mexicano sí pudo finalizar la carrera, pero el finés no.

Pérez Mendoza tuvo su gran oportunidad en un equipo de primer nivel, Red Bull, de 2021 a 2024, tras haber pasado previamente 10 años en monoplazas de mitad de parrilla con Sauber, McLaren y Force India/Racing Point. Su trayectoria en la máxima categoría lo ha convertido en uno de los pilotos más experimentados de la parrilla, con más de una década de participación ininterrumpida.

El jalisciense consiguió tres pole positions y 29 podios, incluyendo cinco victorias en esos cuatro años, y estuvo más cerca de su compañero de equipo Max Verstappen que nadie desde Daniel Ricciardo hace una década. Aun así, tuvo dificultades para igualar al neerlandés y perdió su asiento tras decaer su rendimiento durante la temporada 2024 con un RB20 extremadamente complejo.

La presión de compartir equipo con el multicampeón mundial pasó factura al tapatío, que vio cómo su nivel disminuía conforme avanzaba la temporada. Luego, Pérez pasó el año 2025 al margen antes de unirse al equipo más nuevo de la F1, Cadillac, para 2026, junto a otro corredor experimentado, Valtteri Bottas.

“Sin duda, los últimos seis meses de mi trayectoria en Red Bull fueron duros en todos los aspectos. Sentía que necesitaba un respiro“, confesó el mexicano a Motorsport. “Pude ver cosas que desde fuera no eran visibles. Se hicieron más visibles después de irme, por supuesto. También lo pasé genial con Red Bull“, añadió el piloto de 36 años.

“Para mí, es simplemente volver y disfrutar de verdad de mi tiempo en Cadillac. Tengo muchas ganas de emprender este viaje juntos. Creo que hay muchas promesas por todas partes. Es un proyecto largo, una apuesta arriesgada. Pero creo que puede ser muy exitoso, y ser parte de algo nuevo me motiva”, expresó con entusiasmo.

Sobre si ya sentía que sus comentarios se valoraban de forma diferente a como lo hacían en Red Bull junto a Verstappen, el piloto de 36 años fue categórico:

“Sin duda, veo cómo se está desarrollando el coche y cómo avanzamos en la misma dirección; obviamente, eso ayuda. Y creo que, sin duda, mis comentarios se valoran mucho más”, afirmó.

El arranque de temporada para Cadillac ha sido prometedor en términos de aprendizaje, aunque con resultados discretos. En el Gran Premio de Australia, el de Guadalajara, Jalisco, finalizó en la posición 16, mientras que Bottas no pudo completar la carrera por problemas mecánicos.

Sin embargo, el equipo estadounidense demostró una fiabilidad encomiable para ser su primera participación, completando la mayoría de las sesiones programadas. Ahora la atención se centra en el Gran Premio de China, donde Pérez buscará sumar su primera experiencia competitiva en Shanghái con el monoplaza de Cadillac.