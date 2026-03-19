La dura crítica a Checo Pérez tras su incidente con Valtteri Bottas en Shanghái: ”Es ridículo”

El piloto mexicano ha sido blanco de señalamientos debido a que el incidente pudo haber terminado en un monumental desastre para el equipo estadounidense en apenas su segunda carrera en la Fórmula 1.

Sergio “Checo” Pérez ha vuelto a la Fórmula 1, y paralelamente, la tormenta de críticas también. Luego de la arriesgada maniobra sobre su compañero en Cadillac, Valtteri Bottas, en el pasado Gran Premio de China, el piloto mexicano ha sido blanco de señalamientos debido a que el incidente pudo haber terminado en un monumental desastre para el equipo estadounidense en apenas su segunda carrera en la Fórmula 1.

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En un giro inesperado en Shanghái, Checo se vio envuelto en una polémica tras realizar una maniobra que calificó de audaz contra su compañero de equipo finlandés. El incidente provocó duros cuestionamientos sobre el jalisciense de 36 años de edad.

“Es ridículo. Ridículo es ser generoso. Cadillac solo quiere llegar al final de la carrera. Entonces, ¿por qué tienen a un piloto que sale último, intentando hacer la maniobra más audaz, 270° y levantar el volante a mitad de la curva por el interior?”, dijo a F1 TV el expiloto Jolyon Palmer, quien no se anduvo con rodeos al evaluar la conducción de Pérez.

Y es que a medida que avanzaba la carrera, ambos pilotos partieron desde la última fila de la parrilla, con Bottas en la posición 19 y Pérez en la 21. Con Cadillac Racing, recién incorporado como el undécimo equipo en la máxima categoría, la expectativa era consumar una carrera limpia centrada en recopilar datos cruciales. Sin embargo, lo que ocurrió en la curva 3 distó mucho de ser estratégico, ya que Pérez intentó un arriesgado adelantamiento que casi terminó en desastre.

Por ello, Palmer enfatizó en la necesidad de que el equipo priorice un buen resultado por encima de la rivalidad interna. Había mucho en juego, y los riesgos aún mayores, pues Bottas ya estaba comprometido con el vértice de la curva y rodeado de otros autos. “Tuvieron suerte de salir ilesos“, comentó, “pero creo que Checo no condujo nada bien”.

A pesar del caos, ambos pilotos lograron cruzar la meta, pero las posibles consecuencias de la arriesgada jugada de Checo podrían haber dejado al equipo en ruinas.

“Si de alguna manera ha causado daños importantes y ambos quedan fuera de la carrera, me imagino que el equipo estaría furioso porque van últimos. Tómenselo como una sesión de práctica”, insistió.

Palmer criticó además que Pérez, en caso de no haber reconocido a Bottas como su compañero de equipo durante el choque, no deja de ser un riesgo que no valía la pena correr.

“Si no es su compañero de equipo, sigue sin ser una buena maniobra. Es aún peor el hecho de que sí lo sea”, sentenció.