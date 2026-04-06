La Escuela es Nuestra se amplía a secundaria y preparatoria: SEP prevé cobertura total en 2026

El programa alcanzó 96% de avance en comités y amplió su cobertura a nivel medio superior, con proyección de cobertura total en secundarias y preparatorias.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) consolidó la expansión del programa La Escuela es Nuestra, con la incorporación del nivel medio superior y un avance del 96% en comités escolares, lo que permite proyectar cobertura total este año.

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El esquema opera mediante transferencias directas a comunidades escolares, donde madres, padres y docentes administran recursos sin intermediarios, para atender necesidades de infraestructura definidas localmente.

En total, se registraron 72,349 comités tras más de 66 mil asambleas en educación básica y 5,820 en media superior, lo que permitió activar la entrega de recursos en abril y mayo mediante tarjetas del Banco del Bienestar, informó Mario Delgado Carrillo.

El presupuesto anual alcanzó 26 millones de pesos para atender 75,405 planteles, con impacto en 8.5 millones de estudiantes, enfocado en mantenimiento, ampliación, servicios básicos y equipamiento.

La SEP proyectó que secundarias y media superior recibirán apoyo hasta tres veces, estableciendo una intervención recurrente en infraestructura educativa.

Desde 2019, el programa ha otorgado 404,588 apoyos en 187,092 escuelas, con una inversión de 142,500 millones de pesos, consolidándose como uno de los principales instrumentos de inversión educativa.

La inversión educativa mostró un incremento sostenido, pasando de 304,907 millones en tres sexenios a 341,786 millones en siete años, con proyección de 350 mil millones en el actual periodo.

El modelo contrasta con esquemas anteriores como FAM potenciado y La Escuela al 100, al priorizar la toma de decisiones en comunidades escolares en lugar de una ejecución centralizada.

La estrategia incluye además más de 500 acciones en media superior para 2026, con una inversión superior a 13 mil millones de pesos, para generar nuevos espacios hacia 2030.

Mario Delgado vinculó esta política con el derecho a la educación, al integrar infraestructura, ampliación de cobertura, eliminación de exámenes de ingreso y conectividad escolar.