La esperanza silenciosa de Checo Pérez en la antesala del Gran Premio de Miami: “El equilibrio no está tan mal”

Checo Pérez confía en el progreso de Cadillac en la Fórmula 1 y espera dar el salto en el Gran Premio de Miami tras la pausa del calendario 2026

El calendario de la Fórmula 1 ha hecho un alto inesperado, una pausa que ha servido como respiro para Cadillac. La cancelación de las rondas de Bahréin y Arabia Saudí abrió un paréntesis de cinco semanas que los equipos aprovecharon para mejorar sus monoplazas. En ese contexto, Sergio “Checo” Pérez confía en llegar al Gran Premio de Miami con un coche significativamente mejorado.

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Se trata de una de las mayores pruebas para el equipo estadounidense, que aún se adapta a la categoría reina del automovilismo. La falta de experiencia ha colocado a Cadillac en la parte trasera de la parrilla, aunque Pérez mantiene un optimismo moderado.

Durante las primeras carreras, el mexicano pudo comparar el rendimiento con equipos como Williams y Alpine, a los que considera alcanzables, pero con una ventaja clave: la constancia en el ritmo de carrera.

“El Williams, el Alpine… pude ver que no están muy lejos. Simplemente fueron capaces de mantener un ritmo constante. Necesitamos un segundo ahora y espero una gran mejora para Miami”, señaló el piloto.

El equipo ha mostrado progresos en cada Gran Premio, aunque aún arrastra problemas, especialmente en las bajas velocidades, donde identifica su principal debilidad.

“Hemos ido progresando en cada carrera. La principal área a mejorar es la baja velocidad. El equilibrio en sí no está tan mal”, explicó Pérez.

El objetivo inmediato es entrar en la pelea del pelotón medio, dejar la última parte de la parrilla y comenzar a competir con equipos cercanos.

Mientras tanto, la comparación con Aston Martin ha llamado la atención, ya que el equipo británico ha tenido un inicio de temporada por debajo de lo esperado, pese a contar con figuras como Adrian Newey, Andy Cowell y Enrico Cardile.

Aston Martin acumula cinco abandonos y ha quedado a más de dos segundos y medio del ritmo puntero en Japón, situándose incluso por detrás de Cadillac en algunos tramos del campeonato.

“Nunca lo esperé. Pensé que Fernando estaría peleando arriba. Estas son las sorpresas de la categoría. Pero al menos luchando con él no nos aburriremos”, concluyó Pérez.