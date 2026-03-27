La estrategia aérea para evitar la trata de personas durante el Mundial 2026: “Buscamos hacer más visible este fenómeno”

México se prepara para el Mundial 2026 con millones de visitantes, mientras crece el riesgo de trata de personas y se refuerzan acciones de prevención

En poco más de dos meses, México recibirá entre 5.5 y 6 millones de visitantes con motivo del Mundial 2026. Pero más allá de la bonanza económica que se prevé y la historia que se escribirá en cada partido, el lado oscuro de los grandes eventos deportivos advierte un aumento significativo del riesgo de trata de personas, incluida la explotación sexual y el trabajo forzoso, debido a la alta demanda y el flujo turístico.

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Las ciudades anfitrionas en Canadá, México y Estados Unidos han implementado programas de capacitación para el sector hotelero y reforzado la seguridad para identificar víctimas y crear conciencia. Entre 2024 y 2025, el país registró 860 casos de trata, incluidos 343 de trata sexual y 75 de trabajo forzoso, según la UNODC. Por ello, se han tomado medidas preventivas para afrontar este riesgo.

“La evidencia internacional muestra que este tipo de situaciones tiende a incrementarse, por lo que se busca que ciudadanía, turistas y autoridades contribuyan a identificar casos. A nivel global, existen decenas de miles de casos anuales, con un incremento de entre 10% y 30% en los últimos cinco años”, señala Dionisio Pérez Jácome, vicepresidente de sostenibilidad y desarrollo corporativo de Volaris.

Foto: Martín Avilés

Los datos muestran altos riesgos para mujeres, niñas indígenas y afromexicanas, frecuentemente vinculados al crimen organizado y la explotación sexual. De los casos reportados, destacan 343 de trata sexual, 75 de trabajo forzoso y 442 de explotación no especificada. Entre las víctimas identificadas hay 162 mujeres, 112 niñas, además de hombres y niños, lo que refleja una alta prevalencia en mujeres.

En México, se registran aproximadamente 25 a 30 casos mensuales detectados, aunque existen muchos más no identificados. Volaris ha implementado desde hace 10 años un protocolo de prevención, capacitando a sobrecargos, pilotos y personal de atención, logrando activar más de 200 casos y el rescate de más de 26 menores.

La campaña “Ojos en el Cielo” busca involucrar a pasajeros para detectar conductas sospechosas, especialmente en casos de menores acompañados, promoviendo la denuncia y la intervención oportuna del personal capacitado.

Como parte de la concientización, empresas como Volaris participan en iniciativas como “Juega Limpio: la cancha que nos une” del Museo Memoria y Tolerancia, que propone ver el fútbol como un espacio de inclusión, encuentro y construcción de paz.

Además, desde 2013, la aerolínea forma parte del protocolo internacional The Code de ECPAT Internacional, enfocado en la prevención de la explotación sexual infantil. Estas acciones buscan visibilizar un fenómeno que sigue presente en la vida cotidiana y que puede intensificarse en eventos masivos como el Mundial 2026, ante la llegada de turistas internacionales.