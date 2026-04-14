La Familia Michoacana ligada al secuestro de alcalde de Taxco: Harfuch

Autoridades federales y estatales localizaron con vida al edil y su padre. El operativo incluyó despliegue aéreo y coordinación con el Estado de México

Las primeras líneas de investigación apuntan a la participación de La Familia Michoacana en el secuestro del alcalde de Taxco y de su padre, quienes fueron localizados con vida tras un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

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El funcionario explicó que ambos fueron interceptados luego de la desaparición reportada el 11 de abril. El caso activó un despliegue de búsqueda con participación de la Sedena, Marina y autoridades de Guerrero y Estado de México. La localización ocurrió en territorio mexiquense, donde las víctimas fueron resguardadas por la policía estatal antes de su traslado a Iguala.

García Harfuch señaló que la hipótesis sobre la autoría se basa en indicios recabados durante las primeras diligencias. “Todo indica que es a La Familia Michoacana”, afirmó. Añadió que esta línea se integra en la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

El secretario confirmó la existencia de amenazas previas contra el alcalde mediante mensajes en mantas, con registro de dos casos (uno este año y otro el anterior), ya integrados como parte de la investigación.

Las autoridades federales mantienen coordinación con instancias estatales para continuar las indagatorias. El gabinete de seguridad dará seguimiento a las líneas de investigación e identificación de responsables, mientras se refuerzan operativos en la región por la presencia de grupos delictivos.