La Feria de San Isidro 2026 rompe récord

Madrid, España.– La Feria de San Isidro 2026 continúa generando gran expectativa entre la afición taurina al alcanzar un total de 18,520 abonados en la Plaza de Toros de Las Ventas, una cifra que marca un nuevo récord para el serial madrileño y confirma el enorme interés que ha despertado la configuración de los carteles de este año.

De acuerdo con datos dados a conocer por la empresa Plaza 1, organizadora del ciclo, la cifra representa 948 abonados más que en 2025, cuando el abono alcanzó los 17,536 aficionados, número que en su momento había sido considerado histórico. Con este incremento, la feria más importante del calendario taurino mundial supera nuevamente sus propios registros y reafirma el peso de Madrid y Las Ventas como el epicentro del toreo internacional.

El notable crecimiento en el número de abonados responde, en gran medida, a la apuesta realizada por la empresa para la edición 2026, que ha buscado equilibrar la presencia de las grandes figuras del toreo con toreros emergentes que han demostrado su capacidad y proyección tras triunfar precisamente en el ruedo madrileño.

La confección de los carteles partió de la idea de fomentar una convivencia entre las figuras consolidadas y los nuevos valores, una fórmula que ha sido bien recibida por la exigente afición de Las Ventas, considerada una de las más conocedoras del mundo taurino.

Este planteamiento ha generado una sensación de renovación y expectativa en torno al serial, ya que permite ver en un mismo ciclo a toreros consagrados junto a espadas que buscan consolidarse en una de las plazas más importantes del planeta.

La respuesta del público no se hizo esperar. El aumento en el número de abonos refleja que la afición madrileña ha recibido con entusiasmo una feria que promete competencia, diversidad de estilos y oportunidades para nuevas figuras del toreo.

Con estos números, la Feria de San Isidro 2026 se perfila como una de las ediciones con mayor interés de los últimos años y confirma, una vez más, el papel central de Madrid dentro del panorama taurino internacional.