La FGR abrió dos carpetas de investigación por hechos en la Sierra del Pinal, en Chihuahua

Una deriva del hallazgo de un laboratorio entre Morelos y Guachochi y otra de la declaración del ahora exfiscal César Jáuregui Moreno

La Fiscalía General de la República (FGR) integra dos carpetas de investigación por los hechos ocurridos en la Sierra del Pinal, en Chihuahua, donde fueron localizadas cuatro personas sin vida, entre ellas “dos personas de nacionalidad estadounidense, aparentemente pertenecientes a agencias de seguridad“, tras el hallazgo de una instalación clandestina de producción de drogas sintéticas al aire libre.

Las dos carpetas corresponden, por un lado, al hallazgo de dicha instalación en un área abierta destinada a la confección de narcóticos sintéticos, ubicada entre los municipios de Morelos y Guachochi; y por otro, a la noticia criminal derivada de la información dada a conocer el 19 de abril por el ahora exfiscal general del estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, así como de los reportes presentados en la Mesa de Seguridad Estatal.

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en la entidad inició las indagatorias a partir de la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, instancia que informó que mantenía una investigación previa desde meses atrás, situación que la FGR no conocía en ese momento.

Por la presencia de personas extranjeras y la relevancia del caso, incluida la posibilidad de que se hayan cometido delitos en materia de seguridad nacional, la FGR determinó que esta línea de investigación sea atendida por la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, adscrita a la propia FECOR.

La institución informó que, tras solicitudes reiteradas, la Fiscalía estatal remitió copia de la carpeta iniciada en el fuero local, por lo que las actuaciones realizadas por esa autoridad ministerial se encuentran en análisis para su integración en las carpetas del ámbito federal.

La FGR señaló que investiga la posible comisión de delitos de su competencia con el objetivo de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades de cualquier persona involucrada, y añadió que los avances se darán a conocer conforme a las disposiciones del debido proceso.