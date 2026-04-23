La gobernadora de Aguascalientes Tere Jiménez inaugura la exposición fotográfica

El comunicador, fotógrafo y artista plástico Emilio Méndez, continuando con su firme compromiso de difundir la fiesta brava con la libertad del arte, ha presentado, una vez más, una exposición fotográfica en cubos de gran formato, de 2 x 2 metros. Lo hace bajo el nombre “Donde llegan los valientes”, la cual se encuentra en los alrededores de la Monumental de Aguascalientes y que podrá ser visitada hasta el 10 de mayo.

TE PUEDE INTERESAR: Nicolás Larcamón, oficialmente fuera de Cruz Azul; Joel Huiqui será interino ante Necaxa

La exposición incluye 32 imágenes con momentos captados por la lente de Méndez en diferentes plazas de toros de México, España y Francia. En las imágenes están presentes los toreros que forman parte del elenco del Serial taurino de la Feria de San Marcos 26, además de la imagen de algunos de los maestros que han formado parte de la historia de la Feria Taurina más importante de América.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, fue la encargada, junto a su esposo el ganadero Luis Alberto Villarreal; la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos; así como otras personalidades y el mismo Emilio Méndez, de cortar el listón que inauguraba esta importante exposición. La exposición se podrá ver de forma virtual en www.suertematador.com, www.toreartefotoyconcepto.com y en las redes sociales de @toreartefotoyconcepto.