Se estima una derrama económica de más de 44 mil millones de pesos, 10% superior que en 2025

El sector del comercio, servicios y turismo trabaja para reactivar la economía de diversos destinos que han sido afectados por la inseguridad que se vive en el país, aseveró el presidente de la Concanaco-Sevytur, Octavio de la Torre.

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De ahí que, con el objetivo de que municipios que también tienen menos visibilidad ante los turistas nacionales y extranjeros, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) presentó la segunda edición de “La Gran Escapada, el buen fin del turismo”, del 18 al 21 de junio.

Ahí se pondrá al alcance de las y los viajeros promociones, descuentos y experiencias turísticas para recorrer México con precios accesibles y ofertas exclusivas, descuentos de hasta 90 por ciento.

¡#LaGranEscapada, el Buen Fin del Turismo, ya está en marcha! ✈️🧳 Desde la conferencia matutina encabezada por la presidenta @Claudiashein, el titular de la @Profeco, @ivan_escalante, habló sobre el respaldo y acompañamiento que tendrán las y los consumidores durante esta… pic.twitter.com/ORLCQd4Deh — CONCANACO SERVYTUR (@CONCANACO) May 14, 2026

De esta forma, se espera alcanzar 160 mil experiencias frente a las 108 de la pasada edición, principalmente para temporada la baja, comentó la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.

Además de que se estima una derrama económica de más de 44 mil millones de pesos, 10% superior que en 2025.

Asimismo, la funcionaria federal sostuvo que La Gran Escapada fortalece el turismo nacional, impulsa el consumo local y genera Prosperidad Compartida; además, resaltó que 7.5 de cada 10 turistas que llegan a un hotel son mexicanas y mexicanos.

En tanto que, Octavio De la Torre subrayó que La Gran Escapada está dirigida a todas las empresas y prestadores de servicios turísticos, desde hoteles y restaurantes hasta guías de turistas, cocineras tradicionales, transportistas turísticos, agencias de viajes, operadores de tours y negocios familiares.

Destacó que podrán registrarse promociones y ofertas relacionadas con hospedaje, paquetes turísticos, tours, rutas gastronómicas, experiencias culturales, actividades de naturaleza y aventura, turismo deportivo, de romance, bienestar, negocios y experiencias familiares, entre otras.

“Si México va a estar frente al mundo, sus empresas turísticas también tienen que estar listas. La Gran Escapada llega en el momento correcto para activar al sector, fortalecer la oferta nacional y preparar a los negocios familiares turísticos para una coyuntura que puede detonar viajes, consumo local y derrama económica“, afirmó.

Así comenzó #LaGranEscapada, el Buen Fin del Turismo en México 🇲🇽 🧳



Una iniciativa que nace para impulsar los viajes, fortalecer el turismo nacional y abrir nuevas oportunidades para miles de negocios, empresas y destinos en todo el país. ✈️🏨



🎥 Dale play y descubre cómo… pic.twitter.com/w0N0q0lggm — CONCANACO SERVYTUR (@CONCANACO) May 14, 2026

No dejó de señalar que La Gran Escapada representa una oportunidad para que todas y todos quienes generan experiencias turísticas en el país ganen visibilidad a nivel nacional, incrementen reservaciones y conecten directamente con familias mexicanas interesadas en viajar por México, por lo que invitó a prestadores de servicios turísticos, cámaras empresariales y gobiernos estatales a registrarse en la plataforma oficial de la iniciativa antes del 17 de junio para sumar promociones, paquetes, descuentos y experiencias turísticas que serán visibles a nivel nacional a partir del 18 al 21 de junio.