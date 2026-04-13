La imponente racha de Max Verstappen que salpica a Checo Pérez tras su paso por Red Bull

Max Verstappen ha conseguido más de la mitad de todos los puntos en las últimas 40 carreras, mientras que sus compañeros apenas han sumado lo restante

Sergio Pérez es parte de una de las menos envidiables rachas en la Fórmula 1. Y es que a pesar de que pasó la temporada 2025 fuera de la grilla debido a su abrupta salida de Red Bull Racing, aún sufre los estragos de esa tóxica última campaña en Milton Keynes que derivó en una inevitable ruptura que lo marginó de la competencia hasta que Cadillac lo eligió para su nuevo proyecto.

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Y es que aunque fueron 24 Grandes Premios los que permaneció alejado de la máxima categoría del deporte motor durante su año sabático, su tormentoso 2024 le atormenta, debido a la pronunciada brecha entre su desempeño y el de Max Verstappen.

La razón radica en que, en cuanto a puntos anotados en las últimas 40 carreras, Verstappen acumula 633 unidades, mientras que sus compañeros en ese lapso suman apenas 68 puntos, incluyendo al mexicano, así como Liam Lawson, Yuki Tsunoda e Isack Hadjar.

La cifra no admite matices, pues se trata de una diferencia de 565 puntos respecto a los compañeros de equipo del neerlandés, en un máximo de mil 072 unidades posibles, lo que representa el 52.7% de los puntos máximos alcanzables.

Dicho de otro modo, Max Verstappen ha conseguido más de la mitad de todos los puntos en las últimas 40 carreras, mientras que sus compañeros apenas han sumado lo restante. Es una estadística que duele, sobre todo para un piloto del talento y experiencia de Checo Pérez.

La racha refleja un dominio abrumador del segundo asiento de Red Bull. No se trata solo de que Verstappen gane, sino de que lo hace con una constancia aplastante que deja atrás a cualquier compañero de equipo.

Aparte de Verstappen en 2025 y Schumacher en 1994, ninguna temporada en la historia de la F1 se acerca a esta cifra. Para suerte de Pérez, ese año estuvo fuera de Red Bull y fueron Lawson y Tsunoda quienes pagaron los platos rotos, lo que incluso matiza las críticas hacia el mexicano.

Por parte del alemán, en su año más dominante también dejó una brecha histórica con su compañero, pero ni siquiera aquel abismo se compara con lo logrado por el neerlandés. Los números fríos esconden una verdad incómoda: el coche está diseñado para ganar, pero sobre todo para que él gane.

Para Checo, esta racha ha sido un calvario silencioso. Llegó a Red Bull con la ilusión de pelear por títulos, pero se topó con un compañero que no solo es más rápido, sino que parece competir en otra categoría con absoluta superioridad dentro del equipo.

Los 68 puntos acumulados por los segundos pilotos en 40 carreras son un espejo de lo que significa compartir equipo con Verstappen. Y aunque el mexicano ha tenido destellos de grandeza, la consistencia del campeón lo ha sepultado en la comparación estadística.