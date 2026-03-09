La Jaiba Brava muerde a Dorados y sigue en la pelea por la cima; Mineros es goleado por Tepatitlán

Los triunfos contundentes de Tepatitlán y la Jaiba Brava han comenzado a definir el rumbo del torneo Clausura 2026 de la Liga Expansión MX. La Jornada 9 del circuito de plata del balompié nacional dejó emociones encontradas. Los alteños golearon a los Mineros de Zacatecas, mientras que Tampico-Madero ha vencido a los Dorados de Sinaloa.

En el Estadio Gregorio ‘Tepa’ Gómez, el juego resultó en una emocionante victoria de 4-0 para los locales. El cuadro de Tepatitlán demostró por qué se mantiene como uno de los equipos más sólidos del campeonato, desplegando un futbol efectivo que no dio oportunidad a la visita.

Tepatitlán tomó la ventaja al minuto 6 con gol de Leonardo Sámano tras un contragolpe encabezado por Bryan Mendoza. El segundo tanto llegó al minuto 21 por medio de Omar Islas con un remate de volea, aprovechando un descuido defensivo. La visita buscó responder pero se encontró con el portero Gustavo Gutiérrez, quien mantuvo su arco en cero.

El golazo de Joel Martínez. 🫨 https://t.co/G090BJCD9J pic.twitter.com/fBozombieH — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) March 9, 2026

En la segunda mitad, Bryan Mendoza aumentó el marcador con una jugada preparada a balón detenido, y Lucas Lazarte cerró la cuenta con un zurdazo raso y colocado. Tepatitlán se mantuvo invicto en casa y sumó cinco partidos sin caer ante Mineros.

Por otra parte, en el Estadio Tamaulipas, la Jaiba Brava venció 2-0 a Dorados. El partido dio un giro al minuto 31 cuando Josué Reyes fue expulsado en Dorados. Antes del descanso, Misael Pedroza marcó de penal para poner el 1-0. En el complemento, Arath Egaña también fue expulsado en Dorados por doble amonestación, y minutos después Diego García vio la roja por el local. En tiempo de compensación, Joel Martínez sentenció el 2-0 para la Jaiba Brava.