La Liguilla al momento: Pumas asegura su boleto y ya hay dos eliminados del Clausura 2026

La Jornada 15 del Clausura 2026 comienza a definir la Liguilla con Pumas ya clasificado y dos equipos eliminados.

La recta final del Clausura 2026 de la Liga MX comienza a definir su destino. Con la Jornada 15 en marcha, los primeros boletos a la Liguilla ya se están repartiendo, mientras que algunos equipos han quedado oficialmente fuera de la pelea por el título.

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En una fecha clave, los movimientos en la tabla general reflejan la presión de un torneo donde cada punto es determinante, especialmente ante la ausencia del repechaje, lo que obliga a terminar entre los

Así se mueve la tabla general tras el inicio de la J15

Los primeros resultados de la jornada ya generaron impacto tanto en la parte alta como en el fondo de la clasificación.

El empate 1-1 entre Mazatlán y Querétaro dejó prácticamente sin opciones a los sinaloenses, quienes junto a Santos se convierten en los primeros eliminados del torneo. Por su parte, Querétaro llegó a 16 puntos, aunque su futuro dependerá de otros resultados.

Pumas asegura su lugar en la Liguilla

Uno de los momentos más destacados fue la victoria de Pumas 0-2 ante Atlético de San Luis, resultado que los coloca como sublíderes con 30 puntos.

El triunfo fue clave gracias a actuaciones determinantes, especialmente en la portería, consolidando al equipo universitario como uno de los protagonistas del torneo. Con esto, Pumas se une a Chivas como los primeros clasificados oficiales a la Liguilla.

Equipos eliminados del Clausura 2026

Tras los resultados iniciales de la Jornada 15, los primeros clubes sin posibilidades matemáticas son:

Mazatlán

Santos Laguna

Ambos equipos quedan fuera en una temporada donde la competencia ha sido particularmente cerrada.

Partidos restantes de la Jornada 15

La actividad continuará durante el fin de semana con encuentros que podrían mover aún más la clasificación:

Sábado 18 de abril

Necaxa vs Tigres | 17:00 hrs

Cruz Azul vs Xolos | 17:00 hrs

Monterrey vs Pachuca | 19:05 hrs

Chivas vs Puebla | 19:07 hrs

León vs FC Juárez | 21:06 hrs

América vs Toluca | 21:10 hrs

Domingo 19 de abril

Santos vs Atlas | 17:00 hrs

Con solo tres jornadas restantes, la Liga MX entra en su etapa más crítica. La falta de margen de error obliga a los equipos a sumar puntos si quieren mantenerse con vida en la lucha por el campeonato.

El panorama aún puede cambiar, pero lo cierto es que la Liguilla comienza a tomar forma y cada partido se vive como una final anticipada.