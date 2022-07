La Marina y la DEA

La captura de Rafael Caro Quintero, uno de los narcotraficantes más poderosos de la década del ochenta en el original y auténtico Cártel de Guadalajara junto a Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo, es una noticia que implica e interesa tanto a Estados Unidos como a México.

Allá, porque es acusado por el secuestro y asesinato del agente especial de la DEA (Drug Enforcement Administration) Enrique Kiki Camarena en 1985. Y acá, porque en la actualidad, tras salir inexplicablemente en 2013 de prisión por un error, es enemigo del Cártel de Sinaloa.

Y porque implica a Manuel Bartlett, entonces secretario de Gobernación y hoy titular de la CFE, señalado siempre en Washington como, cuando menos, sospechoso, de conocer todo lo ocurrido.

Sí, ese cártel que comanda Ismael El Mayo Zambada junto a Joaquín El Chapo Guzmán Loera, tan actual por la reciente balacera en Topilejo, perímetro de Tlalpan, donde se detuvo a catorce hombres, de los que al menos cuatro son del grupo Los Chapitos, hijos del capo sinaloense.

Hay muchos cabos sueltos: que si operan en la CDMX, que si pusieron a Caro, que si en la visita a Joe Biden, la semana pasada, a Andrés Manuel López Obrador le pidieron la captura del dueño del rancho El Búfalo, en Chihuahua, donde sembraba toneladas de mota.

Que si actuó la DEA, como ésta presumió, o que si no, como el embajador Ken Salazar asegura.

Y que si los catorce marinos muertos al caer un helicóptero que participaba en el operativo fueron derribados.

Lo cierto es que significa oxígeno para el alicaído gobierno de López Obrador, se escuchó en radiopasillo.

LA REFORMA ELECTORAL ESTÁ MUERTA

Y, quien no lo quiera entender, o no sabe de política o no quiere aceptarlo. Para las reformas constitucionales y esta lo es, se requiere mayoría calificada dos terceras partes de los legisladores y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no la tiene ni con sus rémoras como el Partido Verde, el Partido del Trabajo y anexas. Necesita del apoyo del bloque Va por México, que integran PRI, PAN

y PRD y ese, créalo, no lo tendrán. Así que lo que diga Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, y su líder nacional, Mario Delgado, sólo es politiquería porque ambos saben que, al menos ahora, es prácticamente imposible obtenerla.

Y es que ha comenzado la ofensiva mediática para que se discuta y, en su caso, apruebe, lo que significaría un Instituto Nacional Electoral (INE) a modo del gobierno federal y, en consecuencia, de Morena.

LA MALDITA VECINDAD Y LOS HIJOS DE LA QUINTA OLA

El concierto del sábado en el Zócalo capitalino de La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio debió cancelarse.

Justo cuando la quinta ola de Covid-19 va en ascenso y cuando aún se ve lejos el pico de contagios, el gobierno capitalino permite un evento en el que se reunieron al menos 100 mil personas (ellos presumen 160 mil).

Pero no, porque la mira está puesta en la candidatura presidencial 2024.

Hombro a hombro, cara a cara, con el riesgo inherente de contagio multitudinario.

Para Claudia Sheinbaum eso no fue importante, sino dar a conocer en twitter que en 1987 organizaron ella y sus amigos del Consejo Universitario el primer concierto masivo en CU y que ahí mero estuvo La Maldita Vecindad.

“Hoy, 35 años después, me da un enorme gusto que de nuevo estemos junt@s”, tuiteó.

Ojalá, por el bien de todos, que no se disparen los contagios, las hospitalizaciones y las muertes por Covid, porque la semana pasada ya se registraron a nivel federal 37 mil 346 contagios en un día, la cifra más alta desde febrero de este año, se escuchó en radiopasillo.

