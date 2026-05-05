La mayoría de las escuelas de educación superior no regula la IA

Revela estudio que 75 por ciento ni siquiera tienen licencias para el usos de sistemas inteligentes para sus alumnos

En México, 83 por ciento de las instituciones de educación superior no tiene regulación alguna para el manejo de la inteligencia artificial y sólo 27 por ciento de ellas cuenta con reglamentos, principios éticos, guías, anexos o actualizaciones vigentes, de acuerdo con datos de un estudio del Observatorio Interinstitucional de Inteligencia Artificial en la Educación Superior en México.

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Los registros de 75 por ciento de las instituciones participantes, en 31 entidades del país, evidencian que no poseen licencias para el uso de recursos o aplicaciones de sistemas inteligentes para apoyar la práctica pedagógica, 68 por ciento no colabora con sus pares a nivel nacional en este ámbito y nada más 10 por ciento han integrado modelos de gestión con IA en la administración educativa.

El diagnóstico realizado por el Observatorio, del cual la Universidad Autónoma Metropolitana es miembro fundador, explica que 161 instituciones de 31 entidades federativas respondieron un cuestionario cerrado de nueve apartados y 118 reactivos para indagar cómo se integra la automatización inteligente.

La revisión incluyó políticas institucionales, programas educativos, formación docente, prácticas en investigación y docencia, así como la infraestructura que está detrás y es necesaria para contender con esta transición tecnológica.

El rector de la UAM, Gustavo Pacheco López, explicó que 65 por ciento del sector no han desarrollado estrategias para conocer cómo utiliza el alumnado la IA en sus actividades escolares y sólo 37 por ciento han definido líneas específicas en esta materia.

Asimismo 50 por ciento de las instituciones ofertan cursos de educación continua hacia el exterior cuyo propósito es el análisis o aplicación de la IA y 37 por ciento tienen un plan de actualización sobre esta rama de la informática dirigido al personal académico.

La doctora Rosa María Torres Hernández, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y actual presidenta del Observatorio Interinstitucional de Inteligencia Artificial (IA) en la Educación Superior en México, reconoció la labor de todos los involucrados en esta iniciativa.

En el análisis participó el doctor Marco Vinicio Ferruzca Navarro, profesor investigador de la Unidad Azcapotzalco y responsable de la Comisión Interinstitucional de IA en la Educación Superior e integrantes del Observatorio provenientes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México (ANUIES), la Universidad Panamericana y el Instituto Politécnico Nacional, entre otras.