La NFL alista cambios en el arbitraje y aprueba el uso de la repetición instantánea

Con el convenio colectivo por expirar el 31 de mayo, el riesgo de una temporada con réferis de reemplazo ha llevado a la liga a tomar medidas preventivas

Los árbitros son quizás las figuras menos queridas en un partido de la NFL, pero su labor es indispensable para el espectáculo. Con el convenio colectivo por expirar el 31 de mayo, el riesgo de una temporada con réferis de reemplazo ha llevado a la liga a tomar medidas preventivas.

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Los dueños de los equipos aprobaron cambios significativos en las reglas, diseñados para que el personal fuera del campo tenga un papel más activo en la corrección de errores arbitrales, especialmente si hay suplentes en 2026.

La primera modificación permite que el centro de repetición de Nueva York asesore a los árbitros en tiempo real sobre faltas claras y evidentes no sancionadas, especialmente en jugadas como roughing the passer o pase intencional incompleto.

Con la nueva política, el sistema podrá advertir infracciones no marcadas, ampliando el uso del replay assist más allá de lo permitido anteriormente.

La segunda modificación permite que el centro de repetición intervenga en posibles descalificaciones por actos flagrantes, incluso si no fueron detectados en el campo, y ahora también podrá marcar faltas, no solo sugerirlas.

Ambos cambios buscan evitar un nuevo escándalo como el “Fail Mary” de 2012, una jugada polémica con árbitros suplentes que obligó a la liga a reabrir negociaciones de emergencia.

Actualmente, con las negociaciones estancadas y el convenio por vencer, la posibilidad de usar árbitros de reemplazo es real, e incluso la liga ya planea capacitarlos desde mayo.

El contexto reciente también influyó, como el caso de DK Metcalf, quien protagonizó una pelea con un aficionado que no fue sancionada en el momento, pero sí posteriormente por la liga. Con las nuevas reglas, el sistema habría podido intervenir de inmediato.

La NFL busca blindar la temporada 2026, evitando errores arbitrales que afecten el juego, consciente de que cuando la confianza en el arbitraje se rompe, el espectáculo entero tambalea.