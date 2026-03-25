La NFL habría elegido a Las Vegas como sede del Super Bowl LXIII a celebrarse en 2029

La Ciudad del Pecado se alista para recibir nuevamente el evento deportivo más importante de Estados Unidos

La NFL ha intensificado su coqueteo con Las Vegas y todo apunta a que el Allegiant Stadium volverá a ser sede del Super Bowl LXIII de 2029. La elección de la sede se realizará en la reunión de propietarios de la liga la próxima semana, pero se espera que el regreso del juego por el Vince Lombardi al estadio de los Raiders sea solo una oficialización.

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La Ciudad del Pecado se alista para recibir nuevamente el evento deportivo más importante de Estados Unidos. Los dueños de los equipos votarán sobre la sede del Super Bowl LXIII (febrero de 2029), aunque todo indica que el Allegiant Stadium será confirmado nuevamente como anfitrión.

La cadena ESPN señaló que una fuente lo calificó como una “cuestión de formalidad”, por lo que la decisión parece prácticamente tomada y lista para oficializarse en los próximos días.

El Allegiant Stadium, inaugurado en 2020, fue sede del Super Bowl LVIII para cerrar la temporada 2023. En aquella ocasión, los Kansas City Chiefs derrotaron a los San Francisco 49ers por 25-22 en tiempo extra, logrando el bicampeonato, algo que no ocurría desde los New England Patriots de 2003 y 2004.

Aquella noche, Las Vegas brilló y demostró estar a la altura de las grandes sedes deportivas. Hasta ahora, el Super Bowl LVIII es el único partido de postemporada que ha albergado el estadio, pero eso podría cambiar con la llegada del Super Bowl LXIII.

El Super Bowl LXI se jugará en el SoFi Stadium en febrero próximo, mientras que el Super Bowl LXII se disputará en el Mercedes-Benz Stadium en 2028. Con Las Vegas en la mira para 2029, la NFL sigue apostando por estadios modernos y ciudades con gran oferta de entretenimiento.

Para Las Vegas, la confirmación sería clave en su consolidación como capital deportiva. Tras la llegada de los Las Vegas Raiders, los Vegas Golden Knights de la NHL y el próximo arribo de los Oakland Athletics de la MLB, además del posible equipo de la NBA, la ciudad se ha convertido en un referente del deporte profesional en Estados Unidos. El Super Bowl LXIII sería la cereza del pastel.