La Plaza San Marcos definirá al triunfador de la temporada 2026

La Plaza de Toros San Marcos será escenario, el próximo 12 de abril, de la Novillada de Triunfadores 2026, un festejo que pondrá punto final al ciclo y determinará al novillero más destacado del año.

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El cartel, anunciado por Espectáculos Monterrey, reúne a Daniel Prieto, Jairo López y Gustavo García “El Solito”, tres toreros que sostuvieron actuaciones consistentes a lo largo de la temporada y que ahora se medirán con ejemplares de El Salitrillo en una cita definitiva.

Más que un festejo de cierre, la novillada se perfila como un examen final: tres trayectorias recientes, tres estilos y un mismo objetivo, ocupar el sitio de honor dentro del serial.

Daniel Prieto se presenta tras una de las actuaciones más sólidas del ciclo, en la cuarta novillada, donde cortó dos orejas en una faena marcada por el temple y la firmeza, resultado que lo colocó entre los nombres a seguir.

Jairo López llega con una campaña de regularidad. En su debut consiguió la puerta grande tras cortar dos orejas, a las que sumó una más en su segundo turno. Posteriormente, en la sexta novillada, volvió a figurar al obtener una oreja con el novillo “Artista”, de la ganadería La Playa.

En tanto, Gustavo García “El Solito” irrumpió desde el inicio del serial al cortar dos orejas en la primera novillada, una a cada ejemplar de su lote, en una actuación que lo posicionó desde temprano como uno de los protagonistas del ciclo.

La Novillada de Triunfadores concentrará así a los tres nombres más constantes de la temporada en un mismo ruedo, en una tarde que no solo cerrará el serial, sino que definirá jerarquías dentro del escalafón novilleril.