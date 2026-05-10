La propina es voluntaria no una obligación: Profeco

GUADALAJARA, JALISCO, 30JULIO2021.- En días pasados el Gobernador del estado Enrique Alfaro, informo que para poder continuar con el objetivo del regreso a clases es necesario para los contagios por Covid-19 en la entidad por lo que se tomo la determinación de cerrar totalmente durante el mes los bares, antros así como la disminución de los aforos en los giros como restaurante y salones de eventos entre otros, dichas determinaciones entran en vigencia el 1 de Agosto a las 00:00. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

Quienes exijan su pago pueden ser sancionados con hasta más de 4 mdp o más de 6 mdp si hay reincidencia

En medio de festejos por celebraciones familiares como el Día de la Madre, próximamente el Día del Maestro y el Día del Padre, pero también ante eventos como el que está a punto de celebrarse como el Mundial de Futbol y el inicio de las vacaciones de verano, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recuerda que “ningún proveedor o prestador de servicio puede incluir en la cuenta, exigir o establecer un monto de la propina”.

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Cabe recordar que las sanciones, actualizadas en diciembre pasado y publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para 2026, señalan que las infracciones relacionadas con el artículo 128 de la Ley Federal de Protección al Consumidor van desde los mil 093 pesos y hasta los 4 millones 274 mil 960.73 pesos.

Pero si el caso se considera grave, los montos suben todavía más y pueden ser desde 228 mil 266.96 pesos hasta 6 millones 391 mil 474.56 pesos.

Además, la autoridad puede ordenar la clausura total o parcial del negocio hasta por 90 días.

La institución subraya que la propina es una gratificación voluntaria, generalmente económica, por un servicio recibido, principalmente en actividades que implican una atención directa a las y los consumidores como en restaurantes, bares, servicios turísticos y hoteles.

El artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) establece: “Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios”.

“Asimismo, tampoco podrán prestar servicios adicionales a los originalmente contratados que no hubieren sido solicitados o aceptados expresamente, por escrito o por vía electrónica, por el consumidor”, observó.

Quienes exijan el pago de propina se pueden hacer acreedores a sanciones económicas, aunque la Profeco consideró importante señalar que el monto de las multas varía según la gravedad, reincidencia y afectación, aplicándose por prácticas como cobros indebidos de propina, comisiones por pago con tarjeta o publicidad engañosa.

La Procuraduría recuerda que entre sus acciones para proteger y defender los derechos de las y los consumidores se encuentra vigilar el comportamiento comercial de proveedores y prestadores de servicios y realizar visitas de verificación para constatar que cumplen con lo señalado en la LFPC y las Normas Oficiales Mexicanas (NOM’s) aplicables.

De ahí que invita a denunciar prácticas desleales e irregularidades por parte de comercios, ya que así podrá realizar una visita de verificación para cerciorarse de las violaciones reclamadas.

Aseveró que, de encontrarse que efectivamente se violan los derechos de las personas consumidoras, se impondrán las sanciones aplicables.

La Profeco recomienda revisar cuidadosamente la cuenta y, en caso de notar cargos no reconocidos, preguntar inmediatamente de qué se trata; así como solicitar y conservar el comprobante de pago, que se requiere para cualquier reclamo, y tener en cuenta que los establecimientos están obligados a tener a la vista sus precios con IVA incluido.