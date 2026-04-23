La Quinta cuelga el séptimo “No hay billetes” de San Isidro

La Feria de San Isidro 2026 sigue consolidándose como uno de los grandes referentes del calendario taurino al registrar un nuevo “No hay billetes”, el séptimo del ciclo, lo que evidencia la alta demanda y expectación del público.

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La cita del sábado 9 de mayo, con toros de La Quinta, tuvo como principales alicientes a una terna de gran interés formada por Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y Tomás Rufo, reforzando así la diversidad y el nivel artístico del cartel.

Asimismo, se prevé un inminente “No hay billetes” para el 4 de junio, con toros de Jandilla y Vegahermosa, para los diestros Emilio de Justo, Borja Jiménez y Víctor Hernández, lo que confirma el gran tirón de esta combinación.

Muy cerca del lleno absoluto también se encuentran las funciones del 14 de mayo, con toros de El Parralejo para Castella, Daniel Luque y David de Miranda, así como la primera actuación de Diego Ventura el 23 de mayo, con toros de Ángel Sánchez y Sánchez, junto a Andy Cartagena y Guillermo Hermoso de Mendoza.

En conjunto, estos datos justifican el momento de máxima expectación de la feria, donde la calidad de los carteles y el respaldo del público reflejan el gran interés que despierta el ciclo isidril.