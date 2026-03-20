La resiliencia del equipo de gimnasia rítmica, de la guerra en Israel a París 2024 con miras a Los Ángeles 2028: “No estancarnos en el pasado”

A Dalia Alcocer y Kimberly Salazar aún se les eriza la piel al pensar en aquel 7 de octubre de 2023, cuando sus vidas cambiaron para siempre. El equipo de gimnasia rítmica mexicano se concentraba en Nentanya, una localidad a unos 30 minutos al norte de Tel Aviv, cuando Hamás bombardeó Israel. Tras toda una odisea de supervivencia, menos de un año después, hicieron historia al competir por primera vez en los Juegos Olímpicos de París 2024 más fortalecidas que nunca. Ahora, con toda esa resiliencia acumulada, comienzan un nuevo ciclo olímpico.

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Un miedo atroz les recorrió por el cuerpo acompañado por un frío hormigueo cuando el primer estallido de una bomba retumbó sus oídos. De inmediato pidieron ayuda, y las autoridades nacionales pudieron enviar dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana para trasladar de regreso a 278 compatriotas —incluido el equipo nacional de gimnasia rítmica— cuyo aterrizaje en el vuelo humanitario FAM3528 ocurrió la noche del 11 de octubre de 2023 en la Base aérea militar 1 de Santa Lucía.

“Fueron días muy complicados, la verdad. Pero sobre todo, nos enseñó a valorar muchísimo la vida, y a nosotras. Que al final de cuentas, éramos nosotras niñas, ¿no? Pero aprendimos mucho, aprendimos a mantener la calma, y pues sí, a valorarnos totalmente. Ahorita ya no lo vemos como una experiencia tan mala, al final nos dijo cosas buenas y esperemos no se repita de nuevo”, recuerda Alcocer, originaria de Mérida, Yucatán, en entrevista con OVACIONES.

“Igual, ahí (en Israel) como que eso nos ayudó, sobre todo, a hacer un poco más equipo entre nosotras y desde ahí nos volvimos muy fuertes y más unidas todavía”, refuerza Salazar, nacida en Xalapa, Veracruz, ambas surgidas de la estructura deportiva del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Junto a Dalia y Kimberly, Adirem Tejeda, Sofía Flores y Julia Gutiérrez; así como la entrenadora Blajaith Aguilar, eran parte de aquel equipo que causó eco mundial al quedar atrapadas en medio de un conflicto que derivó en que Israel recrudeciera sus ataques a Gaza, que han causado la muerte de más de 72 mil personas, entre ellas decenas de miles de niños y mujeres.

Y solo 10 meses y dos días después de haber vivido en carne propia el inicio de este conflicto, el equipo mexicano de gimnasia rítmica hizo historia con su primera participación olímpica en La Chapelle Arena en París 2024, donde si bien no clasificaron al All-Around por las medallas al acabar antepenúltimas, esa tenacidad y pundonor que demostraron las catapultó a la gloria, tras sobreponerse a ese golpe psicológico causado por un conflicto bélico que les era tan ajeno y terminó por marcar sus vidas.

“Siempre hemos dicho que después de París, somos otras, totalmente. Tanto como personas, como deportistas porque fue una experiencia única. A veces nos quedamos shockeadas, sorprendidas y nos nutrió mucho, tanto para nuestra vida personal como deportiva. Y bueno, seguimos con los pies en la tierra y con muchas ganas de aspirar a más logros”, comparte Dalia mientras sus ojos se iluminan al recordar ese momento estelar en la capital francesa.

Foto: Martín Avilés

“Creo que terminamos Juegos (Olímpicos) y fue como empezar de nuevo, pero no de cero. Ya vienen otra vez Centroamericanos y Panamericanos. El ciclo pasado fue como, queríamos, literalmente fue nuestra primera experiencia en todo y ahorita yo creo que ya es como volver a vivirla, pero ya con mucho trabajo y mucha mentalidad diferente”, añade Kimberly.

Blajaith Aguilar ha sido clave. La entrenadora supo rodearse por un equipo de especialistas que la han ayudado a dar una formación integral a sus atletas. Así —de la mano de un arduo trabajo psicológico— pudo dar un giro al choque emocional que significó para las jóvenes el haber vivido tan de cerca un conflicto bélico y colgarse la medalla de plata en la prueba de conjunto de la gimnasia rítmica de Santiago 2023 para luego participar en París.

“Nuestra entrenadora, sobre todo, es una persona muy resiliente, muy valiente. Siempre nos ha enseñado que realmente los problemas no son un problema, sino cómo lo confrontamos. Siempre nos ha dado ese ejemplo de fuerza y de valentía y es prácticamente eso lo que es Blajaith para nosotras”, la describe la yucateca.

“También la confianza. Siento que es muy importante la confianza con tu entrenadora. Y yo creo que es algo que en nuestro equipo hemos aprendido mucho, que aunque no todos los días sean buenos o hay momentos donde nosotros no estamos en un buen momento. Puede ser personal o deportivamente. Siempre nos recargamos ahí y ella siempre nos ayuda y seguimos adelante”, agrega la veracruzana.

Tras un 2025 de reestructuración, en la que se sumaron nuevas integrantes, el conjunto nacional de gimnasia rítmica realiza un campamento de preparación en Beijing, China, para pulir sus innovadoras rutinas rumbo al comienzo de su agenda en 2026. El equipo tricolor tiene previsto comenzar a competir en el Internationaux de Thiais 2026 en Francia, que se llevará a cabo el 4 y 5 de abril. Esta será la primera prueba de fuego para el renovado conjunto, que buscará mostrar los frutos del trabajo realizado en Beijing.

“Sí, hemos subido muchísimo el nivel de las rutinas. Tenemos unas rutinas nuevas que se vienen ya para este año y la experiencia en Juegos Olímpicos nos ha dado muchísima madurez y sobre todo, avance como gimnastas, creo que en este ciclo, vienen buenos resultados para México en nuestro deporte y es no estancarnos en lo que hemos logrado en el pasado”, asegura Dalia, de 21 años.

“Ahorita se formó otra vez de nuevo el equipo y nos llegaron muchas niñas muy buenas y eso es algo increíble porque hace que nosotras todavía sigamos escalando más y ellas quieran, ellas tengan que llegar a nuestro paso. Entonces, yo creo que eso es lo que hace que el equipo funcione muy bien”, señala Kimberly, de la misma edad.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto, mientras que el Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica se llevará a cabo en Frankfurt, Alemania, del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2026. Ahí, las mexicanas buscarán alcanzar las metas trazadas durante estos meses previos. “Yo digo que (sus metas) son volver a ser campeonas centroamericanas y quedar dentro de los top 10 en el mundial”, finaliza Alcocer.