La selección mexicana femenina busca confirmar su crecimiento en amistoso ante Brasil

México, 6 mar (EFE).- La selección mexicana de fútbol femenino, del seleccionador español Pedro López, buscará este sábado confirmar el crecimiento en su nivel futbolístico en el partido amistoso que sostendrá ante Brasil, la selección número seis en el ránking de FIFA.

El duelo ante las brasileñas someterá al equipo mexicano a un reto que les dé perspectiva sobre sus verdaderos alcances en su cacería por un lugar al Mundial 2027 que se realizará en Brasil.

Una prueba necesaria luego de que en la eliminatoria de la Concacaf W rumbo a la justa mundialista las dirigidas por Pedro López no han tenido problemas para golear en sus dos primeras presentaciones.

El 29 de noviembre del año pasado apabullaron 14-0 en su visita a San Vicente y las Granadinas y el 2 de marzo de este año golearon 7-0 en la casa de Santa Lucía, resultados contundentes, pero ante rivales de nivel inferior con los que comparte el grupo A de la eliminatoria junto a Islas Vírgenes y Puerto Rico.

Aunque la selección brasileña no contará con Marta, su principal estrella, y piezas importantes como Debinha, Antônia y Rafaelle, el equipo del seleccionador Arthur Elías cuenta con jugadoras con experiencia internacional que buscan consolidarse en este proceso.

Kerolin, delantera del Manchester City, es su principal referente en el ataque; en la zaga, a sus 22 años, Tarciane, quien juega en el Lyon de Francia, está considerada como una de las mejores defensas jóvenes del mundo, que estará acompañada por la experiencia de Tamires, veterana de 38 años, líder de la defensa.

Las brasileñas intentarán mejorar la imagen que dejaron el miércoles anterior, luego de la derrota que Venezuela les impuso por 2-1 en su segundo juego de preparación dentro de esta fecha FIFA; en el primero, realizado el pasado 28 de febrero, Brasil goleó 5-2 a Costa Rica.