Eduardo Lamazón, conocido como ‘Lama, lama, lamita’, fallece a los 70 años

La muerte del reconocido analista y narrador de boxeo ocurrió luego de permanecer cerca de tres semanas fuera de las transmisiones de TV Azteca, debido a complicaciones de salud

Eduardo Lamazón, icono del boxeo por su irreconocible voz y por su influencia en esta disciplina, falleció a los 70 años. A través de redes sociales se dio a conocer la noticia, la cual ha consternado a todo el pugilismo.

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Fue también durante alguna época columnista de Ovaciones. En estas páginas analizaba los puntos finos del deporte de los puños con una amplia cultura.

Su estilo característico y sus famosas calificaciones round por round, conocidas como La Tarjeta de Don Lama Lama Lamita, lo convirtieron en una de las voces más queridas y respetadas del deporte de los puños.

Mediante las cuentas oficiales del ex comentarista, familiares dieron a conocer una carta de despedida que dejó “Lamazón” donde agradeció al público y a TV Azteca, televisora con quien estuvo trabajando en los últimos años.

“Hoy no me dirijo a ustedes con un adiós, sino con un profundo y sincero hasta luego. México no fue solamente el lugar donde desarrollé mi pasión por el boxeo; fue el país que me abrió sus puertas cuando más lo necesitaba, que me brindó oportunidades y me dio un hogar durante más de 50 años y, sobre todo, un sentido de pertenencia que marcó mi vida para siempre”, escribió Lamazón.

Así reaccionó Mauricio Sulaiman y otras personalidades del boxeo

Ante el fallecimiento de “Don Lama” el presidente del CMB, Mauricio Sulaiman reaccionó y dejó un mensaje a través de redes sociales, donde lamento su pérdida. Además reconoció su labor como ex secretario a lado de su padre y la influencia que tuvo dentro de la disciplina.

En paz descanse Eduardo Lamazon. Llego de Argentina para estar junto a mi papá por 24 años como secretario ejecutivo del WBC y fue parte de nuestra familia siempre. Dios lo tenga en su Santa Gloria pic.twitter.com/gunZl2ecgP — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) May 4, 2026

Por su parte, el Zar Aguilar cronista deportivo y con quien compartió transmisiones en su paso por TV Azteca, lamentó mucho su partida con un emotivo mensaje:

Con mucha tristeza informo la partida de Eduardo Lamazon! Un hermano que me dio esta vida en el boxeo! Mil gracias Lama Lamita por tu entrega conmigo por tus grandes pláticas y nuestras noches bohemias de boxeo! Te extrañaré siempre. — Carlos A Aguilar C. (@elzarcaguilar) May 4, 2026

Julio César Chávez escribió: “Mi querido amigo, te voy a extrañar mucho. Fue un honor compartir contigo en esta vida. Te quiero”.