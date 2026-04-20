Lamine Yamal reconoce a Messi como el mejor de la historia y fija su meta en el Mundial

Lamine Yamal elogia a Leo Messi como el mejor de la historia y sueña con ser campeón del Mundial 2026 con la selección española

Madrid, 20 abr (EFE).- Lamine Yamal, delantero internacional del Barcelona, declaró este lunes que el argentino Leo Messi es “un ejemplo, un ídolo y el mejor jugador de la historia” y aseguró que uno de sus próximos retos es intentar “salir campeón” con la selección española en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.

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El delantero del Barcelona, reconocido en Madrid con el premio Laureus al mejor deportista joven del mundo del año, dijo sentir orgullo porque la Academia le “reconozca con un premio que es la primera vez que se da”.

“Al principio te cuesta darte cuenta que tienes una responsabilidad y que no puedes equivocarte porque eres el ejemplo de muchos niños. Lo tomo como algo bueno, trato de decir siempre algo con sentido y alguna vez me equivocaré pero tengo 18 años y es así”, comentó.

Lamine Yamal aprovechó este galardón para elogiar a Leo Messi, a quien considera un referente del fútbol mundial tras su paso por el Barcelona.

“Messi es un ejemplo. Es el mejor futbolista de la historia y también el mejor deportista. Todo el mundo le respeta por lo que ha hecho y ojalá seguir su camino”, afirmó.

Por último, el joven atacante puso la mente en su próximo reto con la selección española y el Mundial.

“Estoy con mucha ilusión. Llevo soñando desde pequeño con jugar un Mundial y quiero ver a mi madre en la grada. Ojalá podamos salir campeones”, concluyó.