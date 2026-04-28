Lanzan campaña de vacunación con protección desde el embarazo

El gobierno federal inició la Semana Nacional de Vacunación e incorporó una vacuna contra virus sincicial respiratorio e influenza para reducir riesgos respiratorios en los primeros meses de vida

El gobierno federal puso en marcha la Semana Nacional de Vacunación del 25 de abril al 2 de mayo en las 32 entidades, con extensión durante todo mayo para ampliar cobertura en todo el país. “Vacunar es la mejor medida preventiva”, señaló el secretario de Salud, David Kershenobich.

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La estrategia incluye la incorporación de la vacuna contra el virus sincicial respiratorio para embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación, con el objetivo de proteger a los recién nacidos ante infecciones respiratorias frecuentes en esta etapa.

Autoridades informaron que esta vacuna aumenta entre cinco y siete veces los anticuerpos en el recién nacido, lo que reduce más de 80 por ciento los casos graves y cerca de 70 por ciento las hospitalizaciones.

“Esta vacuna protege no solo a la madre, sino también al recién nacido desde el nacimiento”, indicó el funcionario durante la presentación en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

El programa también promovió la aplicación de la vacuna contra influenza en embarazadas en el mismo periodo de gestación, con el objetivo de proteger a los bebés desde el nacimiento, en una etapa en la que no pueden recibir la inmunización directa.

“Al vacunar entre 32 y 36 semanas, aunque el embarazo se presente en forma prematura, es mayor el grado de protección que alcanza el bebé”, señaló personal de salud.

Kershenobich indicó que antes de esta estrategia los recién nacidos debían esperar hasta los seis meses para recibir la vacuna contra influenza, lo que incrementaba el riesgo de infecciones respiratorias, en especial en casos de nacimiento prematuro.

“Lo que estamos haciendo no es solo vacunar a la madre, sino proteger directamente a la niña o al niño desde antes de nacer”, agregó el personal médico.

Durante la primera semana de la campaña se aplicaron 916 mil 258 dosis en el país. Las autoridades señalaron que cualquier persona puede acudir a vacunarse sin importar su afiliación.

El gobierno sostuvo que la estrategia forma parte de la modernización del esquema nacional de vacunación y busca recuperar niveles de cobertura, con disponibilidad suficiente de dosis en el sistema de salud.