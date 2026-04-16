Larcamón matizó fracaso de Cruz Azul en Concacaf: “El futbol desconoce la justicia”

El DT cementero señaló que tuvieron 31 remates al arco y que Lloris les sacó todo; ahora van por el liderato en la Liga MX

Nicolás Larcamón está sentenciado a ganar la Liga MX con Cruz Azul o se puede ir despidiendo de su puesto, luego de haber quedado eliminado de la Concachampions a manos del LAFC.

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Fracaso que matizó tras el silbatazo final, porque fiel a su discurso rebuscado, le encontró la fórmula al decir que tuvieron más de 30 remates al arco, pero el arquero francés, Hugo Lloris, les sacó todo.

Aprovechó para remarcar que el galo fue Campeón del Mundo en 2018 y con esa jerarquía, le sacó todo lo que intentó La Máquina, por lo que el fútbol no siempre es justo.

“El fútbol muchas veces desconoce la justicia, desconoce el merecimiento, pero cuando tienes 31 remates al arco, un dominio abrumador; enfrentamos a un portero Campeón del Mundo que indudablemente hizo un excelente partido y quizá nos privó de llevarnos no solo una victoria, sino revertir una noche que hubiera sido gloriosa”, dijo el argentino.

⚽ A todo o nada en la Liga MX; el liderato y el título

Ya sin chance de conseguir el bicampeonato de Concacaf, ahora lo único que le queda a Cruz Azul es ganar la Liga MX; el primer paso es entrar como líderes a la Liguilla.

Y pese al mal momento que viven los celestes, con seis partidos sin ganar, el técnico Larcamón asegura que tienen “fuego” en su interior para pelear por el liderato.

“Tenemos que quedar superlíderes, meternos a Liguilla y que lo que enfrentamos este mes y medio haga que el estadio explote. Es tanto lo que deseamos el título de Liga MX que el fuego que sentimos nos ayudará a eso. El grupo tiene una gran determinación”.

🔵 “Jugando así ganaremos la décima”: Erik Lira

El mediocampista Erik Lira, conocido por declaraciones de confianza, volvió a respaldar al equipo pese a la eliminación.

Después del empate 0-0 de la Selección Mexicana ante Portugal, ya había asegurado que “jugando así nadie les iba a ganar en el Mundial”.

Ahora, con Cruz Azul, sostuvo que, pese a la eliminación ante LAFC, el equipo tiene nivel para conquistar su décima Liga MX.

“Nosotros no podemos controlar eso (las críticas a Larcamón), estamos enfocados en lo nuestro, respaldo total a Nico, al cuerpo técnico y a la directiva. Si jugamos como hoy, estoy seguro que vamos a ganar la décima”, afirmó.