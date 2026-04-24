César Delgado, uno de los referentes del equipo celeste, dijo que le sorprendió el cese de su compatriota argentino, pero a directiva y afición no les gustó que “siempre jugaban de la misma forma”

Chelito Delgado se convirtió en una voz autorizada de Cruz Azul porque en su etapa como celeste, se ganó a la afición con su calidad y goles a mediados de los años 2000, algo que en estos últimos meses no pudo lograr Nicolás Larcamón, esa conexión con la afición, que para su gusto, fue lo que detonó en su cese de la dirección técnica.

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“Tampoco es que Cruz Azul jugara feo, pero Nicolás no encontró lo que la afición quería, un equipo protagonista, que jugara diferente. Yo desde afuera ya sabía a qué jugaban: tenencia de pelota, jugar por las bandas para tirar un centro y que lleguen los delanteros, o sea, había que buscarle otro formato a ese futbol. Yo soy partidario del futbol directo, el futbol donde sí, podemos tener un ratito la pelota, pero no mucho tiempo; soy más de recuperar y atacar ya sea por afuera, por adentro, buscar variantes, movilidad, y eso no se lo veía al equipo”, analizó César Fabián Delgado.

“Creo que eso a la directiva y a la afición no les gustó y siento que Nicolás no le encontraba la vuelta por ese motivo, que jugaban siempre de la misma forma”, agregó.

El ex jugador argentino, que llegó a La Máquina para el Apertura 2003, dijo que el hastío de la afición por la manera de jugar del equipo, fue lo que hizo que los directivos tomaran la decisión, un tanto apresurada, cuando todavía falta una jornada por disputarse y la liguilla.

“Cruz Azul siempre tiene que ser protagonista por su historia, porque tiene buenos futbolistas. Estoy sorprendido con la noticia de haber sacado a Nicolás Larcamón. Creo que esta ida pasa más por el hecho de que el aficionado no estaba contento con el entrenador. El aficionado se hizo sentir en cada partido y por eso tomaron la decisión de cambiarlo”, dijo el ahora embajador de la Ligue 1 de Francia en México, la cual es transmitida por la señal de FOX.

A su parecer, debieron esperar un poco más antes de despedir a Larca por la cercanía de la liguilla, pero ahora los jugadores tendrán que ‘cambiar el chip’ y le deseó toda la suerte a su ex compañero de equipo Joel Huiqui.

“Siento que se podía llegar a esperar un poco más, pero también es entendible que escucharon al aficionado y que no veían un cambio en el aspecto futbolístico del equipo. Creo que la directiva vio que Nicolás no le podía encontrar la vuelta al equipo, que no veía una reacción en general, que todos los partidos eran prácticamente iguales. No encontraba el entusiasmo que se necesita para jugar los partidos. No va por un tema de personalidad”.

“La decisión es un poco apresurada, pero a la vez también quizás ahora el equipo cambie el chip, que lo va a hacer, porque eso tiene el jugador. Ojalá que Joel Huiqui pueda encontrar en estos jugadores el entusiasmo que quiere ver la afición, que quiere sentirse identificada con su equipo y con Nicolás no lo estaba encontrando”, concluyó Chelito.