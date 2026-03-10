Larcamón y Cruz Azul no se confían pese a mal momento de Rayados

El DT señaló que tienen las condiciones para avanzar en la eliminatoria, pero deben demostrarlo en el campo

Cruz Azul sabe que es superior a Rayados en estos momentos y de cara a la eliminatoria de octavos de Concacaf, tendría que demostrarlo sin mayores problemas.

Sin embargo, el técnico cementero, Nicolás Larcamón, sabe que los momentos de los equipos quedan de un lado si no se demuestra en el terreno de juego.

Cruz Azul es líder actual en el Clausura 2026 y ya le ganó hace poco a Rayados en su casa; por ello se podría pensar que La Máquina lo puede volver a hacer sin problema, pero para el técnico celeste, no es tan sencillo.

“Tenemos un rival que más allá del antecedente inmediato del Clásico Regio, es un rival sumamente exigente y que tendremos que dar lo mejor de nosotros para ganar la serie y acceder a la siguiente fase. El compromiso es total, la ambición es total, y estamos claros que las exigencias también están a tope”, precisó.

Claro que no por ello desmerece a su Máquina y dejó claro que el plantel que tienen les da para pensar que pueden avanzar de ronda al ganar esta serie.

“Nos sentimos en condiciones de lograr la clasificación, pero sabemos que tendremos que dar una excelente versión en los 180 minutos que dure la serie.

Somos conscientes de que han cambiado de entrenador, que Nico Sánchez es un hombre de la casa, que conoce bien al grupo, y que ha sabido encontrar las fibras que tenía que tocar para cambiar el semblante al equipo. Es un equipo que nos va a hacer muy difícil la serie, tiene argumentos, tiene jugadores, y el deseo por salir de la situación que hoy atraviesa, y eso lo vuelve un equipo muy exigente”, precisó Larcamón.

Cruz Azul, obligado a ganar Concacaf: Toro

Por su parte, el delantero Gabriel Fernández, quien también estuvo en la conferencia previa al cotejo de este martes ante Rayados, dijo que por la importancia de Cruz Azul y que es el vigente Campeón del certamen, está obligado a ir de nueva cuenta por él y conseguir un bicampeonato.

“Es una obligación pelear por ganar este título, así es Cruz Azul, un equipo en el que las expectativas son muy altas; en esta institución todos estamos comprometidos a cumplir con esas expectativas.

Gabriel ha marcado tres goles en la Liga MX y poco a poco se hace más titular en el equipo celeste, con todo y que le trajeron a Nico Ibáñez para competirle el puesto.

Pero también, La Máquina en general atraviesa un gran momento como líder en el torneo de Liga MX y ahora en Concacaf lo quiere revalidar.

“Los goles y lo que estamos viviendo es algo que me han facilitado mis compañeros, nos hemos asociado muy bien y eso nos ha permitido estar en un muy alto nivel. Estoy feliz con el momento por el que estoy pasando y la intención es mantenerlo”.