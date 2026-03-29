Las industrias creativas generan ya 3 por ciento del PIB nacional

El crecimiento de la industria creativa en México ha superado el ritmo de actualización de su marco laboral, por lo que la reforma que se aprobará este mes en la Cámara de Diputados es un avance para proteger los derechos de los creadores mexicanos, aseguró el diputado Pedro Haces.

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Explicó que la relevancia del sector es creciente, pues las industrias creativas representan alrededor del 3 por ciento del PIB en México, y su expansión ha estado impulsada por el auge del contenido digital.

Además, en un contexto donde la demanda global de contenidos, impulsada por plataformas de streaming, ha acelerado la producción audiovisual, el país tiene una oportunidad para consolidarse como un actor relevante, sin embargo, ese crecimiento solo será sostenible si va acompañado de reglas laborales claras.

Explicó que la aprobación de reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal del Derecho de Autor, en materia de derechos de las personas trabajadoras, artistas, intérpretes o ejecutantes, busca cerrar esa brecha.

Estas reformas reconocen que detrás de cada película, serie, concierto o producción digital hay trabajadores que requieren certeza laboral, protección de sus derechos y reglas claras de participación.

Además, se trata de una industria con alto efecto multiplicador, al detonar actividad en servicios, logística, turismo, tecnología y producción, e involucrar a miles de trabajadores por proyecto.

Sin embargo, dijo el legislador de Morena, una parte importante del sector aún opera bajo esquemas mixtos de formalidad e informalidad, lo que limita el acceso a seguridad social y estabilidad laboral.

En este contexto, el también líder sindical consideró que no puede haber una industria creativa fuerte si quienes la hacen posible no tienen condiciones laborales claras. “El talento necesita certeza, protección y oportunidades para desarrollarse”, subrayó.

Desde la visión sindical, agregó, estas reformas representan una oportunidad para modernizar la relación laboral en sectores emergentes. “México tiene la oportunidad de consolidar estas industrias no solo como motor cultural, sino como generador de empleo formal. Ese es el paso que tenemos que dar”, insistió.

Asimismo, apuntó que con un marco más actualizado, México puede avanzar hacia una industria creativa más competitiva y sostenible, alineada con la dinámica global del contenido.