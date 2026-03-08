Las mujeres empujan para ocupar espacios que antes eran de hombres, pero la brecha sigue siendo grande

Datos de ManpowerGroup señalan que las organizaciones que han implementado estrategias específicas para la inclusión de mujeres en roles de liderazgo reportan menos dificultades en la adquisición de personal (70%), en comparación con aquellas que no cuentan con programas definidos (78%).

“La diversidad de género no es solo una cuestión de inclusión, sino de competitividad empresarial. Contar con mujeres en los equipos fomenta una mayor innovación, amplía la perspectiva en la toma de decisiones y hace que las organizaciones estén mejor preparadas para enfrentar la volatilidad del mercado”, señaló Mónica Flores, presidente de ManpowerGroup LATAM.

La realidad sobre la equidad laboral dentro de las empresas es variada, pues solo 42% de los empleadores reporta un avance acorde a sus objetivos en cuanto a la equidad en el liderazgo femenino.

Y la inclusión de mujeres en roles de primera línea y mandos medios mostró un progreso de 2 a 3 puntos porcentuales entre 2024 y 2025. También 93% de las organizaciones ya aplica alguna política de inclusión, pero para 61% la equidad es una prioridad estratégica de Recursos Humanos, indicó la firma.

En tanto, el sector del transporte de carga no solo pasa por nuevas rutas o combustibles alternativos; también por quién está al volante y con qué herramientas opera.

Así, mientras la industria enfrenta escasez de operadores y presión por mayor eficiencia, la baja participación femenina revela una oportunidad que el sector aún no termina de aprovechar.

Y si bien en México la participación femenina muestra avances, la brecha sigue siendo amplia. Al cierre de 2024, datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT) indican que 6,738 mujeres contaban con licencia federal vigente para operar vehículos de carga; sin embargo, si se observa el universo total de personas al volante, durante el primer trimestre de 2025 apenas 1.78% fueron mujeres.

Por otro lado, en México el emprendimiento femenino sostiene y transforma la economía desde lo cotidiano; es una fuerza productiva que abre cortinas cada mañana y genera oportunidades donde antes había límites.

Hoy, 6.8 millones de mujeres trabajan como empresarias o emprendedoras, y 1.06 millones son dueñas de negocios que generan empleo, aseveró la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).