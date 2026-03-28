Las Rayadas vencen a Pachuca Femenil y se afianzan como líderes invictas del Clausura 2026

Rayadas de Monterrey Femenil se impuso por la mínima sobre Pachuca Femenil en duelo correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Las albiazules siguen firmes en la cima y demostraron que su liderato no es casualidad, aunque el camino en el Estadio Hidalgo fue más complicado de lo que el marcador sugiere.

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El encuentro estuvo marcado por el dominio de las Tuzas en distintos lapsos, con mayor posesión y generación de llegadas, aunque sin contundencia frente al arco. Rayadas, por su parte, mantuvo orden defensivo y aprovechó una de sus oportunidades más claras antes del descanso. Las locales buscaron por todos los frentes, pero se encontraron con una defensa bien plantada que supo absorber la presión.

El único gol del partido llegó al minuto 44, cuando Allison Veloz definió dentro del área tras una doble jugada, suficiente para darle la ventaja al conjunto regiomontano. Fue un destello de precisión en medio de un partido donde Pachuca fue dueña del balón, pero no del marcador.

Con este resultado, Monterrey se mantiene como líder e invicto en el torneo con 36 puntos, mientras que Pachuca sufrió su primera derrota como local en el Estadio Hidalgo en el Clausura 2026. La fortaleza de las Tuzas en casa, que hasta ahora había sido un muro, encontró su primera grieta ante un equipo que sabe ganar incluso cuando no es el protagonista del juego.

Por su parte, en el Estadio Olímpico Universitario, Pumas demostró que no es imposible, porque después de ir perdiendo, le dieron la vuelta al marcador y al final terminaron ganando 2-1. Con esos tres puntos, las felinas auriazules terminaron rasguñando la posibilidad de todavía alcanzar un lugar en la Fiesta Grande, aunque tienen que seguir luchando por ello en los partidos que faltan.

Las universitarias recibieron al León, el equipo que estaba justo por debajo de ellas en la tabla. El rival resultó complicado y tuvo varias opciones de gol, pero no fue capaz de concretar. Pumas, sin embargo, dejó ir la posibilidad de adelantarse en más de una ocasión, en un partido que las mantuvo con vida en la pelea por la clasificación.

La Jornada 14 dejó un sabor agridulce para Pachuca, que vio rota su racha en casa, y un respiro para Pumas, que sigue con el sueño de Liguilla. Rayadas, mientras tanto, continúa su marcha perfecta, al liderar con autoridad para dejar claro que el invicto no es casualidad. Con la fase regular llegando a su recta final, cada punto se vuelve oro. Y Monterrey parece decidido a no soltarlos.