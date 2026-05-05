En marzo pasado, las remesas enviadas por connacionales a sus familiares en México sumaron 5 mil 394 millones de dólares, cifra que representó un incremento anual de 4.9%, según informó el Banco de México (Banxico), y ello estaría siendo su mejor desempeño en 16 meses, consideró BBVA México.

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Asimismo, los datos del banco central señalan que el monto acumulado en el primer trimestre de este año asciende a 14 mil 457 millones de dólares, cifra superior en 1.4% a los 14 mil 254 millones de dólares que se informaron en el mismo lapso de 2025.

Lo registrado en el tercer mes de este año frente a febrero anterior, representó un avance de 20.7%, toda vez que durante el segundo mes de este año, el ingreso de dólares registró un monto por 4 mil 468 millones de dólares.

Cabe destacar que el resultado de marzo quedó marcado como el segundo mes consecutivo de crecimiento, luego del ligero avance observado en febrero (0.4%) y la caída registrada en enero (-1.4%), lo que confirma una tendencia de recuperación tras varios meses de debilidad.

En total, se registraron 12.9 millones de operaciones para el envío de remesas a México durante marzo de 2026 (-3.6% a tasa anual), mientras que la remesa promedio se ubicó en 417 dólares (+8.9% a tasa anual), su segundo mayor nivel histórico.

Sin embargo, en su análisis de Migración y Remesas de BBVA México, considera que parte del repunte de las remesas “podría vincularse a la depreciación del peso (2.7% en marzo), asociada al conflicto entre Estados Unidos e Irán, y no a factores fundamentales del empleo o ingreso de los migrantes mexicanos”.

Asimismo, el grupo financiero consideró que el resultado de marzo “es favorable, pues es el mayor incremento reportado en los últimos 16 meses; es decir, desde diciembre de 2024. La última vez que se registró un aumento de mayor magnitud fue en noviembre de 2024, cuando se incrementaron en 10.6 por ciento”.

Observó que el incremento de las remesas en marzo puede ser señal de una posible recuperación de este flujo monetario a México durante 2026, dijo BBVA México, pero no descarta que “este aumento sea solo coyuntural”, pues no se observan condiciones fundamentales en la economía de Estados Unidos o en el empleo de los migrantes mexicanos que sugieran una senda de crecimiento sostenido para 2026.