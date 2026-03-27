Hace unas semanas, el comisionado de la NBA Adam Silver envió a un grupo de médicos para corroborar que la lesión de Lauri Markkanen reportada por el Utah Jazz no era mentira, ante las sospechas de tanking en la NBA para mejorar su posición en el Draft. Sacramento Kings, Washington Wizards, Indiana Pacers y Brooklyn Nets también han sido señalados por presentar alineaciones mediocres, una estrategia que la liga busca erradicar por afectar la competitividad de la NBA.

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El comisionado de 63 años parece decidido a terminar con esta práctica. La NBA analiza tres propuestas contra el tanking, que serán presentadas ante la Junta de Gobernadores y sometidas a votación en mayo.

El tanking en la NBA, que consiste en perder intencionalmente para mejorar la posición en el Draft, ha sido sancionado. En febrero, Indiana Pacers y Utah Jazz fueron multados por violar normas de competitividad, por lo que la liga busca recuperar la integridad competitiva.

La primera propuesta contempla que 18 equipos participen en la lotería del Draft, con probabilidades del 8% para los peores equipos, eliminando ventajas por tener el peor récord.

La segunda propuesta plantea ampliar a 22 equipos la lotería del Draft, incluyendo equipos eliminados en playoffs y con un sistema basado en resultados de dos años, además de un mínimo de 25 victorias por temporada.

La tercera propuesta incluye un sistema 5×5 en la lotería del Draft, donde los cinco peores equipos tendrían las mismas probabilidades de obtener la primera selección, garantizando al menos la décima selección.