Las Vegas Raiders confirma a Fernando Mendoza como su nuevo quarterback y los New York Jets apuestan por David Bailey

Fernando Mendoza fue elegido primer pick global del NFL Draft 2026 por los Raiders tras una temporada histórica con Indiana, en un draft lleno de sorpresas y movimientos clave en las primeras selecciones

Fernando Mendoza tenía claro que lo primero que quería hacer tan pronto el comisionado Roger Goodell pronunciara su nombre era abrazar a su madre. Y eso hizo. El quarterback egresado de Indiana cumplió con los pronósticos y fue elegido con el primer pick global del NFL Draft 2026 por la franquicia negro y plata. Pero después, la elección de David Bailey por los New York Jets, provocó un efecto dominó.

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Con la primera selección, el equipo de la AFC Oeste eligió al mariscal de campo de los Hoosiers y vigente ganador del Trofeo Heisman, quien recibió la llamada en Miami, su ciudad natal, donde se encontraba con familiares y amigos, en vez de asistir a las festividades del Draft de este año en Pittsburgh.

Las Vegas Raiders ha depositado su confianza en un jugador que demostró tener la capacidad de manejar todo tipo de presión, pues lideró a los Indiana Hoosiers a una campaña invicta de 16-0 con el título nacional en sus vitrinas. El prodigioso quarterback, sin embargo, transitará un camino lleno de incógnitas significativas.

The pick is in, and so are the tears 🥹 #RaiderNation



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Tras una temporada perfecta que coronó con el Trofeo Heisman, para luego conquistar un histórico campeonato nacional con Indiana Hoosiers, el mariscal de campo de origen cubano está listo para el mayúsculo reto de jugar en la NFL. Y más aún, de asumir la carga como gran esperanza de una franquicia que acumula décadas sumergida en la mediocridad.

El pasador de 22 años, por lo pronto, ha cumplido el sueño de estar ya en la misma organización que su ídolo, el legendario Tom Brady, pero también dentro de una franquicia que actualmente atraviesa una etapa de transición. A pesar de la incertidumbre con la que navega el equipo negro y plata, ofrece incentivos como el ala cerrada estrella Brock Bowers y el corredor Ashton Jeanty, lo que podría representar una base sólida de apoyo.

Inmediatamente después de Mendoza, los Jets se fueron por la producción en vez del potencial, al elegir al ala defensiva de Texas Tech, David Bailey, con la segunda selección global. Considerado por muchos el mejor cazador de mariscales de campo del fútbol americano universitario, fue elegido por encima del linebacker Arvell Reese, un jugador versátil con gran potencial, pero que cayó aún más en el Draft.

Y es que los Arizona Cardinals optaron por el corredor Jeremiyah Love en la tercera selección. El exjugador estrella de Notre Dame se convirtió en el corredor seleccionado en la posición más alta desde que Saquon Barkley fue elegido en el puesto número 2 en 2018.

Luego, los Tennessee Titans apostaron por el receptor abierto Carnell Tate, de Ohio State, quien fue escogido con la cuarta selección general tras una gran temporada en la Big Ten, finalizando con 51 recepciones, 875 yardas y 9 touchdowns, convirtiéndose en un arma ideal para el quarterback Cam Ward.

Finalmente, Arvell Reese, de Ohio State, fue seleccionado por los New York Giants con la quinta selección general, luego de ser nombrado linebacker del año de la Big Ten. Registró 69 tacleadas, 10 para pérdida de yardas y 6.5 capturas de mariscal de campo, proyectándose como una pieza clave bajo el sistema de John Harbaugh.

De pronto, los Kansas City Chiefs dieron otra sorpresa al subir del puesto 9 al 6 en un intercambio con los Cleveland Browns, para seleccionar al cornerback de LSU, Mansoor Delane, cediendo selecciones de tercera y quinta ronda en el proceso.

Los Washington Commanders reforzaron su defensiva con Sonny Styles de Ohio State. Luego, los New Orleans Saints eligieron al receptor Jordyn Tyson de Arizona State. Los Cleveland Browns seleccionaron al tacle Spencer Fano, y los New York Giants cerraron el top 10 con el ofensivo Francisco Mauigoa de Miami. Así transcurrieron los primeros picks del NFL Draft 2026, con la expectativa de que Mendoza se convirtiera en jugador de los Las Vegas Raiders y con varias sorpresas en el camino.