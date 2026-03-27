Laura Itzel Castillo descarta consecuencias para el PT por rechazo al artículo 35

La presidenta del Senado afirmó que las diferencias en la alianza son parte del proceso democrático

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, descartó que la postura del Partido del Trabajo dentro de la alianza con Morena y el Partido Verde tenga consecuencias políticas, luego de que ese partido no votara a favor del artículo 35 de la reforma electoral aprobada en la Cámara alta, y sostuvo que las diferencias forman parte del proceso democrático y de la construcción de consensos.

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“Así es la política. Hay diferentes alternativas y tiene que haber construcción de consensos”, afirmó, tras los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la actuación del Partido del Trabajo.

En entrevista, subrayó que, pese a ese desacuerdo, tanto el Partido del Trabajo como el Partido Verde han contribuido al proyecto político, al señalar que “es necesario tomar en consideración que tanto el Partido del Trabajo como el Partido Verde aportaron para la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación”.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República rechazó que la postura del PT implique un costo político y sostuvo que será la ciudadanía quien evalúe el actuar de los partidos, al señalar que la población se mantiene informada y atenta a las transformaciones.

En cuanto a la reforma, precisó, finalmente, que el dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados como minuta, la cual se prevé será analizada, discutida y votada una vez que regresen los legisladores de la Cámara baja del puente vacacional de Semana Santa.