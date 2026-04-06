Laura Itzel Castillo Juárez recordó a su padre a 29 años de su muerte y afirmó que su legado continúa vigente en la lucha democrática y en su trabajo desde el Senado

La presidenta de la Mesa Directiva evocó la participación de Heberto Castillo Martínez en el movimiento estudiantil de 1968, su encarcelamiento y su candidatura presidencial

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, recordó este 5 de abril a su padre, el ingeniero Heberto Castillo Martínez, al cumplirse 29 años de su fallecimiento, y afirmó que su legado sigue presente tanto en su labor legislativa como en su vida personal y familiar.

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“Pareciera que fue ayer”, dijo en un video difundido a través de sus redes sociales, al recordar que sigue pensando en él “en cada una de las acciones” que realiza desde el Senado.

Castillo Juárez evocó la participación de su padre en el movimiento estudiantil de 1968, donde se sumó a los estudiantes y, como profesor, fue perseguido por las autoridades. Recordó que permaneció nueve meses en la clandestinidad y que posteriormente fue detenido y golpeado afuera de la casa donde vivía la familia, en la colonia Romero de Terreros, en Coyoacán.

Narró que ella y su familia escucharon cómo se movía la reja de la vivienda y salieron para ver qué ocurría. En ese momento, Heberto Castillo logró escapar y huyó hacia Ciudad Universitaria. Debido a las lesiones que presentaba por los golpes, fue atendido y operado por estudiantes de medicina dentro de la Universidad Nacional.

A 29 años de la partida de mi padre, Heberto Castillo, su legado sigue presente.



Comparto este video en el que recuerdo su vocación de servicio, su lucha por la justicia social y la defensa de las libertades democráticas.



Su ejemplo continúa guiando mi camino en el servicio… pic.twitter.com/3A0kItTfpw — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) April 5, 2026

También recordó uno de los episodios más significativos de la vida política de su padre: el Grito de Independencia que pronunció el 15 de septiembre de 1968 dentro de Ciudad Universitaria. Señaló que ese acto es recordado con “mucho cariño, emoción y efusividad” por lo que representó en aquel contexto.

Indicó que, a raíz de ese episodio, el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz lo apodó “el presidentito” y lo acusó de usurpación de funciones.

Posteriormente, recordó, Heberto Castillo Martínez fue encarcelado durante dos años. Sin embargo, afirmó que al salir de prisión no abandonó la lucha política pese a la represión, las golpizas y la tortura psicológica y física que padeció.

“En lugar de decir que ya no iba a seguir participando, salió más decidido que nunca a luchar a favor de la transformación de nuestro país y de la democracia”, señaló.

Añadió que, junto con Demetrio Vallejo y otros militantes, impulsó la creación del Partido Mexicano de los Trabajadores, al que definían como “un partido político de masas de auténtica oposición” que fuera capaz de llegar al poder.

Laura Itzel Castillo Juárez relató que esa tarea fue difícil porque las asambleas populares eran reprimidas y la policía perseguía a los militantes. Señaló además que ella comenzó a participar desde muy pequeña en ese partido.

Recordó también que su padre fue candidato a la Presidencia de la República por el Partido Mexicano Socialista y que, en 1988, declinó su candidatura en favor de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

La presidenta del Senado destacó también la trayectoria legislativa de Heberto Castillo. Señaló que en 1994 fue electo senador de la República por Veracruz, su estado natal, y que desde esa posición participó en la Comisión de Concordia y Pacificación creada tras el levantamiento armado en Chiapas encabezado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).