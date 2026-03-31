Laura Itzel Castillo llama a elevar el debate en el Senado tras confrontaciones entre bancadas

La presidenta de la Mesa Directiva pidió moderar descalificaciones y debatir con respeto tras el intercambio entre Lilly Téllez y Saúl Monreal

Los intercambios ríspidos y las descalificaciones entre legisladores en el Senado de la República llevaron a la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, a pedir que el debate parlamentario recupere un tono de respeto y altura de miras, al sostener que las diferencias políticas no deben rebasar la investidura de los senadores ni impedir la construcción de acuerdos.

LEE ADEMÁS: Garantizado el proceso para elección de nuevos consejeros del INE: Monreal

La legisladora por Morena hizo este llamado luego de episodios como el intercambio entre la senadora del PAN Lilly Téllez García y el senador de Morena Saúl Monreal Ávila, que volvió a exhibir el nivel de confrontación que ha marcado varias discusiones recientes en la Cámara alta.

“Debemos de hacer un esfuerzo por elevar el debate, porque podamos discutir, pero con altura de miras; que realmente nos hagamos respetar y que respetemos nosotros mismos nuestra investidura, de cara al pueblo de México”.

Castillo Juárez sostuvo que en el Senado existen posturas distintas y diferencias marcadas entre las fuerzas políticas, pero subrayó que esa pluralidad no debe impedir la construcción de acuerdos ni traducirse en descalificaciones personales.

Señaló que todas las expresiones políticas pueden defender su punto de vista y, al mismo tiempo, alcanzar coincidencias en asuntos de interés nacional.

Recordó que en los últimos días el Senado aprobó una reforma orientada a fortalecer las finanzas públicas, impulsar infraestructura en el país y reducir gastos en los congresos locales, en los ayuntamientos y en el Congreso federal.

También destacó que entre las reformas que lograron respaldo unánime se encuentra la encaminada a eliminar las llamadas pensiones doradas, así como la modificación al artículo 123 constitucional para reducir la jornada laboral a 40 horas, aprobada por unanimidad en lo general.

A esos acuerdos se sumó la reforma al artículo 73 Bis de la Ley General de Educación, respaldada también por unanimidad, con el objetivo de proteger los datos personales de niñas y niños.

La presidenta del Senado afirmó que esos casos muestran que, aun cuando persisten desacuerdos de fondo entre oficialismo y oposición, existen temas en los que es posible construir consensos por el bien del país.

Castillo Juárez reconoció que hay asuntos en los que continúan las diferencias entre los grupos parlamentarios, pero reiteró que el debate debe desarrollarse con respeto, por lo que señaló que las discrepancias son parte de la pluralidad democrática, siempre que se expresen dentro de un marco institucional.