Leagues Cup 2026 dará ‘migajas’ con cuatro partidos en México; otorgará tres boletos a Concachampions 2027

Dos juegos serán en Toluca, uno en el Azteca y otro en el Volcán; el resto, en Estados Unidos y Canadá

A la Leagues Cup le intentan moverle por aquí y por allá para generar interés y relevancia, porque luego de tres ediciones en las que juegan todos los equipos tanto de la Liga MX como de la MLS, nada más no pega en México.

Ya sea que le cambien el formato, como lo hicieron para la edición 2025 (y que se repetirá este año), o que le busquen de otras formas para ver si interesa un poco más en nuestro territorio, como se intentará en la Leagues Cup 2026.

El torneo anunció que para la nueva edición, le dará unas “migajas” a México, toda vez que se disputarán en territorio nacional solo cuatro partidos de los 54 de la fase uno del certamen.

Los partidos que se jugarán en México

Toluca vs Seattle — 5 de agosto, Estadio Nemesio Diez

— Toluca vs Dallas — 12 de agosto, Estadio Nemesio Diez

— América vs San Diego — Por definir, Estadio Azteca

— Tigres vs Vancouver — 11 de agosto, Estadio Universitario

Es decir que la ciudad de Toluca fue la más “bendecida” con estos partidos con un total de dos, mientras que la Ciudad de México tendrá uno en el Estadio Azteca, después de la Copa del Mundo, en tanto que Monterrey también recibirá un encuentro en el Volcán.

El orden y las sedes elegidas en México fueron definidos conforme a los tres clubes mejor clasificados de la Liga MX como anfitriones, estableció la Leagues Cup.

Partidos destacados en la fase uno

En cuanto a los rivales de los principales equipos mexicanos, quedaron acomodados de la siguiente forma:

América se medirá a San Diego en el Azteca , mientras que en Estados Unidos enfrentará a Portland y Austin .

se medirá a , mientras que en enfrentará a . Chivas jugará contra LAFC, Dallas y Seattle .

jugará contra . Cruz Azul se enfrentará a Philadelphia, New York City y Chicago .

se enfrentará a . Pumas chocará con Charlotte, Cincinnati y Columbus.

Rayados se enfrentará a su ex delantero Germán Berterame, ahora con Lionel Messi en el Inter Miami, además de medirse a Orlando y Nashville.

Por su parte, Tigres, además de recibir a Vancouver en el Volcán, visitará a Real Salt Lake y Minnesota.

Mientras que Toluca, además de recibir a Seattle y Dallas, visitará al LAFC.

Calendario de la Leagues Cup

La primera fase del certamen comenzará el 4 de agosto y se jugarán partidos del 4 al 13 de ese mes, con excepción del 10 de agosto, día en el que no habrá encuentros.

Los cuartos de final se disputarán entre el 25 y 27 de agosto, mientras que las semifinales serán el 1 y 2 de septiembre.

El partido por el tercer lugar y la Final se jugarán el 6 de septiembre.

Mismo formato que en 2025

La Leagues Cup informó que se repetirá el polémico formato de 2025, en el que se disputarán 54 partidos entre Liga MX y MLS en la fase uno, manteniendo el sistema interligas.

Habrá dos tablas generales, una de Liga MX y otra de MLS.

Solamente clasificarán a cuartos de final los mejores cuatro equipos de cada tabla, para formar los ocho finalistas: cuatro clubes mexicanos y cuatro de Estados Unidos.

En cuanto al sistema de puntos, el ganador de cada partido obtendrá tres puntos; si hay empate en 90 minutos, ambos equipos recibirán un punto, y luego podrán sumar otro más si ganan la tanda de penales.

Cabe recordar que los dos finalistas y el tercer lugar del certamen obtendrán un boleto directo a la Concachampions 2027, mientras que el campeón de la Leagues Cup clasificará directo a los octavos de final del torneo de la Concacaf.