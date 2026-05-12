LeBron James deja en suspenso su futuro después de 23 temporadas en la NBA con 41 años de edad: “Cuando llegue el momento sabrán qué decido”

Hubo un instante en el que LeBron James se quedó en silencio. No solo él, pues fue una mesura colectiva que se apoderó de la Crypto.com Arena, mientras el Rey caminaba hacia el vestuario después de la derrota que eliminó a Los Ángeles Lakers de los NBA Playoffs 2026. Oklahoma City Thunder los habían barrido. Y ahora, a sus 41 años y después

Hubo un instante en el que LeBron James se quedó en silencio. No solo él, pues fue una mesura colectiva que se apoderó de la Crypto.com Arena, mientras el Rey caminaba hacia el vestuario después de la derrota que eliminó a Los Ángeles Lakers de los NBA Playoffs 2026. Oklahoma City Thunder los habían barrido. Y ahora, a sus 41 años y después de 23 temporadas en la liga, el jugador más longevo en la historia de las duelas se enfrenta al inexorable juicio con el tiempo, ese que ha persuadido a los inmortales durante generaciones.

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LeBron no tiene una respuesta para cuando deba rendir cuentas sobre su futuro. Al menos no todavía. Porque son tantos años que la nostalgia se ha apoderado de él. Y es tanto su aún incuestionable talento, que pensar en tirar la toalla podría provocarle un arrepentimiento del cual aún no está preparado.

“Voy a regresar a casa y reevaluarlo con mi familia, hablar con ellos, pasar algo de tiempo con ellos, y cuando llegue el momento, obviamente, ustedes sabrán qué decido hacer”, declaró James tras el partido del lunes por la noche.

La decisión, en apariencia, no debería ser compleja. Dos caminos se abren frente a él, el de regresar con los Lakers o retirarse. Pero porque su contrato con Los Ángeles ha expirado, la elección podría no ser suya en absoluto. El balón, por primera vez en su carrera, podría estar en la cancha de otro.

No se trata de si aún puede ayudar a un equipo. Esta temporada lo demostró con creces. LeBron, con más de cuatro décadas a cuestas y en su vigésimo tercera campaña —algo nunca antes visto— sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo. Un All-Star. Sus números lo demuestran, con 20.9 puntos, 6.1 rebotes y 7.2 asistencias por partido, con un 51.5% de acierto en tiros de campo. No son cifras de un veterano que se arrastra. Son cifras de un jugador que aún podría ser el pilar de cualquier franquicia.

“Es increíble lo que está haciendo ahí fuera a su edad”, dijo Shai Gilgeous-Alexander, la estrella de los Thunder tras eliminarlo. “Es impresionante. Es difícil de describir con palabras. No es muy mayor en términos de vida, pero para la NBA, es bastante mayor, y no lo aparenta en la cancha. Fue una fuerza imparable. Fue el mejor jugador de todos los scouts durante toda la serie. Su envergadura nos causó problemas en ocasiones. Fue impresionante ahí fuera. No creo que volvamos a ver algo así, su longevidad y su grandeza”.

Palabras que son quizás el elogio más sincero que puede recibir un rey derrotado. Esta temporada fue diferente a cualquier otra para LeBron. Luchó contra más lesiones de las que nunca quiso admitir. Se perdió los primeros 14 partidos por ciática. Jugó solo 60 encuentros en total, poniendo fin a su racha récord de 21 selecciones consecutivas al equipo All-NBA.

Durante gran parte de la campaña, se convirtió en algo que nunca había sido, al convertirse en la tercera opción ofensiva de su propio equipo, detrás de Luka Doncić y Austin Reaves. Pero también pudo compartir la cancha nuevamente con su hijo Bronny, incluso jugando juntos en los Playoffs. Un sueño cumplido. Un círculo que se cierra.

Pero cuando las lesiones golpearon a sus compañeros, cuando Doncić cayó por una lesión en el tendón de la corva y Reaves se ausentó por una distensión en el oblicuo, LeBron demostró que sigue siendo el Rey. Retomó el rol de principal creador de juego y lideró a los Lakers en una sorpresiva victoria sobre los Houston Rockets, avanzando a la segunda ronda. En los postemporada, promedió 23.2 puntos, 6.7 rebotes y 7.3 asistencias por partido. Como si el tiempo no hubiera pasado. Como si el cuerpo no pesara.

“Me pusieron en situaciones que nunca había vivido en mi carrera. De hecho, nunca en mi vida”, confesó LeBron sobre esta temporada. “Nunca había sido la tercera opción. Así que poder destacar en ese rol, durante ese tiempo, y luego tener que volver al rol al que me he acostumbrado a lo largo de mi carrera o de mi vida jugando a este deporte, y poder rendir bien en esas circunstancias, y que mis compañeros me permitieran liderarlos en situaciones extremas, fue algo genial para mí en esta etapa de mi carrera”.

En el podio, tras la derrota emotiva, LeBron habló como hablaron antes que él tantos grandes atletas veteranos. Como Kobe Bryant, la leyenda de los Lakers que también supo lo que era despedirse. Su amor por el juego sigue intacto, pero la decisión ya no depende solo de ese amor. Depende de algo más mundano y más cruel, de si sigue dispuesto a realizar la increíble y creciente cantidad de trabajo que se requiere para preparar su cuerpo, que envejece, para jugar a este nivel durante otra temporada.

“Creo que para mí, se trata del proceso“, explicó LeBron. “Si puedo comprometerme a seguir enamorado del proceso de llegar al estadio cinco horas y media antes de un partido y empezar a prepararme para el partido. Dar todo lo que tengo, lanzarme a por los balones sueltos, hacer todo lo que sé que se necesita para salir a jugar. Llegar al entrenamiento de las 11:00 en punto, estar aquí a las 8:00, preparando mi cuerpo, preparando mi mente, preparándome para entrenar, para poner el trabajo”.

“Creo que, en mi caso, siempre me ha apasionado el proceso, no el resultado. Vale, ganamos ese partido o un campeonato, siempre he disfrutado más del proceso que del resultado. Así que eso será un factor importante”, añadió.

Y luego está, por supuesto, la parte más humana. La que no aparece en las estadísticas ni en los contratos millonarios. James mencionó a su hija de 12 años, que es un factor importante. A su hijo de 19, que empieza su segundo año en Arizona. Y a su esposa, esa mujer que ha sacrificado tanto o más que él para ayudarlo a convertirse en la leyenda viviente del baloncesto que es.

“Son un factor clave en cualquier decisión que he tomado, así que también serán una parte fundamental”, reconoció. Pero LeBron no se dejará presionar. Nunca lo ha hecho. La decisión necesita tomarse en los próximos meses, mientras los equipos aún están definiendo y conformando sus plantillas para la próxima temporada. Para mediados de julio, ese proceso estará prácticamente cerrado. El tiempo, ese adversario invencible al que ha desafiado durante más de dos décadas, ahora le exige una respuesta.