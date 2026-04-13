La última vez que se vieron las caras en postemporada fue en las Finales de la NBA de 2018, cuando King James jugaba para los Cleveland Cavaliers y Durántula era miembro de Golden State Warriors

LeBron James y Kevin Durant han protagonizado una rivalidad única en la NBA con épicas batallas que se han elevado a la categoría de clásicos a lo largo de los años. Ahora, Los Angeles Lakers se enfrentarán a los Houston Rockets en la primera ronda de los Playoffs de 2026, lo que significa que este par de antagonistas volverán a verse las caras en la postemporada. Quizás por una última ocasión.

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Esta será la cuarta vez que estos dos íconos se enfrenten en una serie. La última vez que se vieron las caras en postemporada fue en las Finales de la NBA de 2018, cuando King James jugaba para los Cleveland Cavaliers y Durántula era miembro de Golden State Warriors. Han pasado ocho años. Un mundo.

Entre ambos suman 38 temporadas en la liga, cuatro anillos y una rivalidad que ha definido una era. Ahora, cuando el ocaso asoma en sus carreras, el destino ha querido cruzarlos de nuevo. Por si hacía falta recordarlo, el espectáculo está servido.

Han jugado 14 partidos de postemporada entre sí. LeBron promedia 31.9 puntos por partido en ese lapso, mientras que Durant, 31.7. Son el único dúo en la historia de la NBA que se ha enfrentado en 10 o más partidos de Playoffs y en el que cada uno promedia más de 30 puntos por encuentro. Las cifras son tan parejas como legendarias.

En sus duelos directos, Durant ha ganado dos de las tres series que han disputado y tiene un récord de 9-5 contra James. Pero no siempre fue justo. El primer enfrentamiento llegó en las Finales de 2012: el Oklahoma City Thunder de Durant partía como favorito, pero LeBron se reivindicó de su colapso del año anterior y llevó a los Miami Heat al título con cuatro victorias consecutivas.

Después vinieron los años de Durant con los Warriors. Con Kevin en Golden State, el equilibrio de poder se rompió. Los Cavs de James, que habían remontado un 3-1 en 2016, fueron arrollados en 2017 por 4-1 y barridos en 2018 por escandaloso 4-0. Aquella fue la última vez que se miraron frente a frente.

Desde entonces, la vida no ha sido fácil para ninguno. LeBron James llegó a los Lakers y ganó el anillo en 2020, pero desde entonces solo ha superado la primera ronda una vez, en 2023, cuando llegaron a las Finales de la Conferencia Oeste y fueron barridos por los Denver Nuggets. En 2024 y 2025 cayó en primera ronda.

Kevin Durant, por su parte, se rompió el tendón de Aquiles en las Finales de 2019 y nunca volvió a ser el mismo en términos de continuidad. Desde entonces, solo ha superado la primera ronda en dos ocasiones, y en 2025 ni siquiera clasificó a los Playoffs con los Phoenix Suns. Ahora, en Houston, Durant busca redimirse. Y enfrente estará el viejo enemigo, el que lo ha desafiado durante casi dos décadas.

Pero esta vez la balanza se inclina peligrosamente. James ha visto cómo sus compañeros Luka Dončić y Austin Reaves se lesionaron. Es poco probable que ambos participen en esta serie, lo que convierte a los Rockets en claros favoritos. James tendrá que hacer un esfuerzo titánico para que la serie se extienda más allá de los cuatro partidos.

Los promedios históricos —31.9 puntos, 10.4 rebotes y 9.1 asistencias para LeBron; 31.7 puntos, 8.1 rebotes y 4.9 asistencias para Durant— quedarán esta vez como un eco de lo que fueron. Porque más allá de los números, este cruce tiene un sabor distinto. No es solo una serie de primera ronda. Es, probablemente, el último capítulo de una rivalidad que marcó a toda una generación.