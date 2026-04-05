¿Cuánto cuesta el LEGO de Messi y Cristiano Ronaldo? Precios y dónde comprarlo en México

Descubre cuánto cuesta el LEGO de Messi y Cristiano Ronaldo, dónde comprarlo y cuáles son sus precios en México en 2026

A pocos meses del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la empresa LEGO sorprendió a los aficionados con el lanzamiento de la colección “Fenómenos del Futbol”, una serie de sets inspirados en grandes figuras del balompié mundial.

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Messi y Cristiano, protagonistas del lanzamiento

La colección incluye figuras de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, dos de los jugadores más icónicos de la historia. Ambos cuentan con sets personalizados que destacan momentos clave de sus carreras.

El anuncio de estos sets se hizo viral gracias a un comercial protagonizado por las estrellas mencionadas, junto a Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. La combinación de figuras generacionales captó la atención de millones de fans en todo el mundo.

Características del set de Messi y Cristiano

Cada uno de los paquetes está cuidadosamente diseñado, incluyendo nombre, número y elementos representativos de cada futbolista. Estas figuras armables buscan conectar con los aficionados tanto del futbol como del coleccionismo.

El set de Messi cuenta con 500 piezas y dimensiones aproximadas de 13 cm de alto, 24 cm de ancho y 15 cm de profundidad. Por su parte, el de Cristiano Ronaldo incluye 490 piezas, con medidas de 11 cm de alto, 21 cm de ancho y 17 cm de profundidad.

Precio y disponibilidad de los sets

De acuerdo con la tienda oficial de LEGO, cada set tiene un precio de 699 pesos mexicanos, incluyendo también los modelos de Mbappé y Vinícius. Por ahora, los productos están disponibles únicamente en modalidad de reserva en línea.

Este lanzamiento forma parte del ambiente previo al Mundial, combinando la pasión por el futbol con el entretenimiento. Sin duda, estos sets se perfilan como uno de los productos más atractivos para los aficionados rumbo a 2026.