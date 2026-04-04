Obed Vargas fue titular y jugó los 90′ con Atlético de Madrid pero perdió ante Barcelona

El mediocampista mexicano disputó todo el juego porque a media semana hay Champions y será banca ante el Barça

Obed Vargas no tuvo una buena Fecha FIFA con la Selección Mexicana, por lo que su lugar en la lista final para el Mundial para nada es seguro.

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Aunque lo bueno para él es que en el Atlético de Madrid poco a poco comienza a tener más minutos y la confianza del entrenador Diego Cholo Simeone.

Obed Vargas (i) se lleva el balón ante el defensa del FC Barcelona, Eric García. | EFE

El mediocampista del Tri, fue titular y jugó los 90 minutos en el conjunto colchonero, si bien su escuadra cayó 1-2 ante Barcelona en el Estadio Metropolitano en Madrid.

Fue partido correspondiente a la Jornada 30 de La Liga en España, aunque también es parte de una trilogía de partidos entre estos dos clubes, que comprende los cuartos de Champions League.

Ambos se volverán a ver el miércoles pero por el juego de ida, mismo que será en el Camp Nou; entonces, como ambos clubes se guardaron lo mejor para el juego de media semana, el técnico le dio oportunidad al mexicano nacido en Alaska.

Y Obed lo hizo bien. Más allá de que este equipo colchonero que jugó era uno alternativo, el entrenador Simeone ya le brinda más confianza y minutos. Para nadie es un secreto que Vargas es banca en los colchoneros, pero cuando le dan chances, las aprovecha.

En este juego, tuvo que contener al inglés Marcus Rashford y lo hizo de gran forma, sobre todo en una acción en la que el británico intentó ir hasta línea de fondo y Obed le tapó de manera correcta.

En su función en el centro del campo, se entendió muy bien con el experimentado Koke Resurrección, además de que su oficio defensivo encaja muy bien con la filosofía del Cholo de apretar, morder, asfixiar al rival y no dejarlo jugar.

Atlético empezó arriba en el marcador, gracias al tanto de Giuliano Simeone al 39′. Pero el gusto les duró poco porque Rashford igualó al 42′ y se fueron 1-1 al mediotiempo.

Obed Vargas (i) disputa un balón ante el delantero del Barcelona Dani Olmo. | Foto: EFE

Lo malo para los colchoneros es que el lateral izquierdo Nicolás González, se fue expulsado en el agregado de la parte inicial, lo cual puso en aprietos a los colchoneros.

Y justo por eso fue que al final del juego, ya no aguantó más la defensa. El técnico blaugrana, Hansi Flick, metió al mega goleador Robert Lewandowski y al 87′ le dio dividendos con un remate dentro del área para el triunfo 1-2 de los culés.

La derrota impidió al Atlético de Madrid recuperar el tercer lugar que tiene Villarreal con 58 puntos, al quedarse con 57 en la cuarta posición de la tabla. Barcelona, por su parte, alcanzó las 76 unidades en el primer lugar de la clasificación y cada vez está más cerca del título liguero.

Obed Vargas (d) disputa un balón ante el defensa uruguayo del Barcelona Ronald Araújo. | Foto: EFE

Álvaro Fidalgo se quedó en la banca ante Espanyol

En tanto, el mediocampista español naturalizado mexicano, Álvaro Fidalgo, no tuvo minutos este sábado en el empate sin goles entre Betis y Espanyol.

El Maguito se quedó en la banca toda vez que el técnico Manuel Pellegrini no quiso darle minutos en el Estadio La Cartuja en Sevilla.

Fidalgo tuvo muchos minutos en la Fecha FIFA con el Tri ante Portugal y Bélgica, lo cual seguro influyó para que el estratega chileno no le diera actividad, al tiempo de dosificarlo en aras de evitar una lesión.