La iniciativa plantea registrar los contratos de arrendamiento, limitar los aumentos de renta conforme a la inflación y crear una Defensoría Inquilinaria para atender conflictos

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció que en el actual periodo de sesiones del Congreso capitalino se presentará una iniciativa de Ley de Rentas, la cual buscará regular el mercado de arrendamiento mediante un registro de contratos, límites al incremento de los alquileres y la creación de una instancia especializada para atender conflictos entre propietarios e inquilinos.

LEE ADEMÁS: Investigan derrumbe en demolición de San Antonio Abad

En conferencia de prensa, consideró que la discusión sobre esta regulación cobra mayor relevancia después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la constitucionalidad de medidas relacionadas con la regulación de las rentas en la Ciudad de México, por lo que indicó que “con mayor razón, al haberlo aprobado la Suprema Corte de Justicia, queda muy claro lo que tiene que regularse aquí en la Ciudad de México”.

Entre los elementos centrales de la iniciativa se encuentra la creación de un padrón o registro de contratos de arrendamiento, con el objetivo de contar con información sobre las viviendas que se rentan en la ciudad y establecer mecanismos que permitan supervisar el comportamiento del mercado.

Al asegurar que “va a haber un organismo que esté defendiendo los derechos de ambas partes“, dijo que la propuesta contempla también que el incremento de las rentas no pueda superar el índice inflacionario y que se establezca un sistema de registro y padrón que permita dar seguimiento a los contratos de arrendamiento y a las condiciones en que se realizan, como parte de los instrumentos de regulación que busca implementar el gobierno capitalino.

Además, el proyecto prevé la creación de una Defensoría Inquilinaria, un organismo que tendrá la función de atender controversias relacionadas con los contratos de arrendamiento y garantizar los derechos tanto de arrendadores como de arrendatarios.