Advirtió que se tiene que ajustar a lo establecido en la reforma constitucional para la reducción a 40 horas

La ley secundaria de la reforma laboral para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana no puede incluir dos días de descanso, porque la modificación constitucional no lo contempla, advirtió el coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

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“Viene como viene la reforma constitucional. Más bien el día de descanso viene gradualmente, como ya se planteó en la reforma constitucional. No se altera la reforma constitucional y simplemente se le da coherencia jurídica a la ley reglamentaria”, sentenció.

En entrevista, el también presidente de la Cámara de Diputados enfatizó que luego de que se reformó la Constitución, falta la ley reglamentaria, la cual será desahogada en los próximos días, antes de que termine el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión.

En otro tema, al referirse al viaje de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a Barcelona, para participar en una cumbre de gobiernos progresistas, el diputado consideró que esta es una muy buena decisión de ir a España, lo que habla de un carácter abierto, conciliador y oportuno.

Estimó que con esta visita la presidenta Claudia Sheinbaum redefine y refuerza los principios de la política internacional. “El hecho de que acuda a reunirse con gobiernos de origen progresista, es importante para México, y el hecho de que ella abra espacios en el mundo y que dé a conocer la forma en que está gobernando, es un buen aliciente”, acotó.

Monreal Ávila señaló que de cara al final del periodo de sesiones se tienen proyectados aproximadamente diez instrumentos jurídicos por analizar y votar.

Apuntó que entre los asuntos pendientes está la reforma a la Constitución Política sobre feminicidio, ya se aprobó en el Senado y falta la Cámara de Diputados y después llegará una ley reglamentaria sobre feminicidio para su aplicación general en todo el país.

Precisó que también hay un paquete de reformas en materia de combate a la corrupción que están por llegar; una nueva ley de migración y hay otros más de delitos ambientales que provienen de la Cámara de Senadores.

Asimismo, el coordinador del grupo parlamentario de Morena comentó que la próxima semana se deliberará, definirá y, en su caso, votará el tema de los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, cuyo proceso está por concluir.

Concluyó que se tienen otras reformas pendientes, por lo que está claro que las próximas semanas serán muy intensas.