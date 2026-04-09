Lanzan “Leyendas de la Lucha Libre”: La colección definitiva de los duelos de apuestas en México

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y la editorial RBA presentaron la colección documental “Leyendas de la Lucha Libre”. Se trata de una serie de libros que recopila, por primera vez, crónicas detalladas y fotografías inéditas de las luchas de apuestas más emblemáticas en la historia del pancracio nacional.

Bajo la curaduría de Christian Cymet, reconocido historiador y coleccionista de máscaras, la obra rescata duelos que marcaron épocas, desde la época de oro hasta la era moderna, incluyendo enfrentamientos que no cuentan con registro en video.

Un archivo vivo para el aficionado

Durante la presentación oficial, figuras como Atlantis, Felino y Marcela destacaron la importancia de este material para preservar la memoria del deporte. A diferencia de otras publicaciones, esta colección se enfoca en el valor documental, revelando secretos y detalles técnicos de cada batalla que forjó el legado de ídolos como Mil Máscaras, Perro Aguayo y Huracán Ramírez.

La voz de los protagonistas: “Un legado para siempre”

Para figuras como Atlantis, quien ha protagonizado algunas de las páginas más gloriosas de la lucha libre, estos libros son una forma de asegurar que la historia no se pierda con el tiempo. Durante el lanzamiento, el “Ídolo de los Niños” destacó la importancia de este registro:

“Estos libros se convertirán en un acervo invaluable para mantener viva a la lucha libre mexicana. Es llevar el cuadrilátero a la casa de la gente”, coincidieron Atlantis, Felino y Marcela, quienes concordaron en que este material es un tributo necesario para los héroes de carne y hueso.

Por su parte, Adolfo Rodríguez, Director General de RBA México, subrayó que el objetivo es cautivar tanto al experto como a quien apenas descubre este ritual de sudor y gloria:

“Presentamos una obra que combina nuestra experiencia con el vibrante legado del pancracio. Está diseñado para cautivar tanto al coleccionista experto como a las nuevas generaciones”.

¿Qué luchas incluye la colección?

La serie documental abarca más de 90 años de historia, destacando capítulos fundamentales de la lucha donde habrá 60 fascículos.

Santo vs. Black Shadow (1952): El duelo que definió el rumbo de las máscaras en México.

El duelo que definió el rumbo de las máscaras en México. Rayo de Jalisco Jr. vs. Cien Caras (1990): El legendario “guitarrazo” en la Arena México.

El legendario “guitarrazo” en la Arena México. Atlantis vs. Villano III (2000): Considerada por muchos como la mejor lucha del siglo.

Considerada por muchos como la mejor lucha del siglo. Místico vs. Black Warrior (2006): El boom de la lucha libre en el nuevo milenio.

El boom de la lucha libre en el nuevo milenio. Volador Jr. vs. La Sombra

Perro Aguayo vs. Konnan

Blue Panther vs. Love Machine

Mil Máscaras vs. El Halcón y más…

Precios y calendario de lanzamientos

La colección tendrá una periodicidad catorcenal y estará disponible en puestos de periódicos y puntos de venta especializados.

Entrega Título / Tema Precio Libro 1 Místico vs. Black Warrior $69.00 MXN (Promoción) Libro 2 Rayo de Jalisco Jr. vs. Cien Caras $129.90 MXN Libro 3 en adelante Resto de la colección $219.90 MXN

¿Cómo asegurar la colección completa?

Debido a la alta demanda que suelen tener estos artículos, la editorial implementó el programa “Fascículo Garantizado”. A partir de la entrega número 5, los aficionados pueden solicitar a su voceador el alta en el sistema para reservar cada ejemplar sin costo adicional.