LFA revive con ambicioso proyecto de 100 millones de dólares: “Ha sido a marchas forzadas”

La Liga de Fútbol Americano Profesional (LFA) agonizaba en terapia intensiva sumergida en un mar de deudas e inestabilidad. Con solo siete equipos, debido a la falta de inversión y problemas institucionales, la temporada 2026 estaba destinada al caos. Hasta que llegó el grupo inversor Global Sports Capital Partners con 100 millones de dólares para ofrecer una insólita bonanza, al menos por los próximos cinco años, tiempo en el que el campeonato tendrá la tarea de alcanzar las metas de expansión y verdadera profesionalización.

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Pero, ¿por qué un grupo ha hecho tal inversión en una liga que en ocho temporadas apenas sobrevivía? De acuerdo con el nuevo director general de la LFA, Gonzalo Sevilla, Global Sports Capital Partners detectó que la afición en México al futbol americano ronda en los 40 millones de fanáticos, contra Brasil que tiene 36, según cifras de la NFL. Eso significa que el 32% de la población mexicana es fanática del fútbol americano de una u otra manera. Un inmenso campo de oportunidad para germinar la semilla de un producto del tal magnitud.

“Financieramente, había adeudos que el fondo ha ido liquidando. Hay mucha oportunidad para mejorar, desde luego, pero no la encuentro en una situación precaria, ni mucho menos. Esos 100 millones de dólares es lo que van a invertir los dueños, el fondo, lo que se va a invertir en talento, salarios, infraestructura, lo que va a costar la producción televisiva”, dijo Sevilla en la presentación oficial de la temporada 2026 de LFA.

El plan a futuro para el campeonato, es contar con más de 20 equipos y después, tener franquicias de expansión en otros países como Estados Unidos.

“Yo a largo plazo sí veo fácil más de 20 equipos. Y me atrevo a decir que nuestro objetivo no es solamente que cada ciudad importante en México tenga un equipo de fútbol americano, sino pensar en un futuro, a lo mejor en que McAllen tenga un equipo, en que Puerto Rico tenga un equipo, ¿por qué no? Tenemos que buscar ir hacia allá, hacia objetivos grandes”, señaló y adelantó algunas sedes de los cuatro equipos que para el año próximo se sumarán a los siete con los que iniciarán esta campaña.

“Puedo decir que uno va a ser en Monterrey, otro en Cancún, otro en Mérida, y el otro todavía no puedo decir. Las diferencias las van a ver poco a poco. Esto es una progresión, no es como que de repente vamos a tener ¡pum! Un tazón en Las Vegas”, reveló.

La meta es ambiciosa, pero antes, los organizadores deberá trabajar arduamente para corregir el rumbo de una liga que adquirió una nada envidiable fama por atraso de pagos, deudas y hasta acusaciones por presunto lavado de dinero. En este nuevo camino, los jugadores cobrarán relevancia, al ser la materia prima para echar a andar el proyecto.

“Los veo (a jugadores) consiguiendo trabajos en los que puedan dedicarse, no solo jugando, sino después entrenando, ayudando fuerzas básicas. A las jugadoras las veo representándonos en las Olimpiadas, a los niños encontrando en el fútbol americano un pasatiempo sano, saludable, de valores deportivos. El fútbol americano tiene mucho futuro en nuestro país”, afirmó Sevilla.

Por lo pronto, Caudillos de Chihuahua, Dinos de Saltillo, Gallos Negros de Querétaro, Mexicas de la CDMX (actuales campeones), Osos de Monterrey, Raptors del Valle de México y Reyes de Jalisco, serán los clubes encargados de disputar la temporada 2026 a partir del 9 de abril.

“Ha sido a marchas forzadas. Nosotros llevamos dos semanas en la Liga. Hemos llegado a toda velocidad a buscar el acuerdo con ESPN, a cerrarlo, a buscar el acuerdo de producción. Esto ha sido a marchas forzadas. Pero sí, yo creo que en la parte deportiva no solamente lo están haciendo bien, sino que vamos a traer más talento para que siga construyendo sobre esas bases”, finalizó.