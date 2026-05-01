La ida de los cuartos de final del Clausura 2026 no fue un partido más para la Liga MX Femenil; fue el día en que el libro de historia del Club Deportivo Guadalajara tuvo que ser reescrito. Con su anotación número 161, Alicia Cervantes rompió oficialmente la marca histórica de la institución, dejando atrás cualquier registro previo para sentarse sola en el trono como la máxima romperredes en la vida del Rebaño Sagrado.

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Desde aquel lejano 13 de agosto de 2020 ante Juárez, cuando “Licha” se enfundó por primera vez la rojiblanca, la red no ha dejado de moverse. Su romance con el gol no ha sido casualidad, sino una construcción de constancia que ya le ha entregado un título de liga (Clausura 2022), un Campeón de Campeones y tres coronas de goleo individual.

Radiografía de una leyenda: ¿Cómo anota la histórica?

El análisis de sus 161 dianas revela a una delantera total. Cervantes no solo anota, sino que diversifica su arsenal de forma impresionante, demostrando que en el área es un peligro multidimensional:

Poder en los pies: 101 goles con la derecha y 21 con la zurda.

101 goles con la derecha y 21 con la zurda. Dominio aéreo: 38 testarazos han terminado en el fondo de las redes.

38 testarazos han terminado en el fondo de las redes. El recurso inaudito: Incluso registra un gol con la espalda, dejando claro que el olfato goleador la persigue.

Su efectividad es de otro planeta. En sus 216 partidos (donde ha sido titular en 204), ha firmado 32 dobletes, 6 tripletes y aquel histórico sextete que la mantiene como la única futbolista en la liga capaz de marcar seis veces en un solo encuentro. Además, ha sabido castigar al rival más odiado: es la máxima verdugo del América con 15 tantos en el Clásico de México.

El Remate: Más allá del género, una marca institucional

Lo conseguido por Alicia Cervantes trasciende las etiquetas. Con sus 161 goles, “Licha” no solo es la referente del equipo femenino; hoy, su nombre se pronuncia con el mismo peso —o incluso mayor— que el de leyendas como Salvador “Chava” Reyes o Omar Bravo.

Llegó en 2020 buscando un lugar y hoy, seis años después, ha construido un imperio de goles que parece inalcanzable. Cervantes no solo juega para Chivas; Cervantes ha definido lo que significa ser un goleador histórico en la época moderna del Guadalajara. El récord ya es suyo, pero su hambre de red sugiere que la cifra final está todavía muy lejos de escribirse.