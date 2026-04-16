Liga Mexicana de Beisbol 2026: Se canta el “play-ball” con Diablos Rojos del México en busca del tricampeonato en LMB

Los Diablos Rojos del México buscan el tricampeonato histórico en la LMB 2026 en una temporada marcada por fuertes rivales, fichajes clave y una intensa lucha por destronarlos

Los Diablos Rojos del México aspiran a una hazaña que solo ha ocurrido una vez en los 101 años de vida de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB): el tricampeonato. Pero para alcanzar ese hito, la novena escarlata deberá imponerse a cada una de las 19 franquicias restantes del circuito nacional, todas ellas deseosas de apagar el fuego del infierno y poner fin al reinado de los pingos. Y serán los Piratas de Campeche los primeros en intentarlo.

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La Opening Night de la temporada 2026 de la LMB levanta el telón de una obra de la que hay un solo protagonista, con el resto de los actores secundarios en busca de derribarlo. No es para menos. El único antecedente de un tricampeonato data de 1947 a 1949, cuando los Industriales de Monterrey —hoy Sultanes—, dirigidos por el legendario Lázaro Salazar, lograron lo que nadie jamás ha podido repetir.

Ahora, los Diablos quieren igualarlos o incluso superarlos. La temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol iniciará este jueves 16 de abril en la casa del equipo campeón, el Estadio Alfredo Harp Helú, donde recibirá a los Piratas. El infierno escarlata ya está listo, con miles de aficionados preparados para una nueva fiesta entre lluviosas tardes y tacos de cochinita pibil.

Como jugador, el hoy manager Lorenzo Bundy ganó tres campeonatos con los Diablos en 1985, 1987 y 1988. Lleva el escarlata en la sangre y el ADN de campeón, por lo que escribir una nueva página de gloria será su principal objetivo. Sin embargo, Bundy sabe que el camino será más difícil que nunca.

El mayor problema para los Diablos es que el resto de los equipos harán todo por abollarles la corona e impedir el tricampeonato. Quizás el club que más buscará dar ese golpe serán los Charros de Jalisco, de la mano del polémico Benjamín Gil como manager.

Los Sultanes de Monterrey finalizaron la campaña 2025 en la cima de la Zona Norte con marca de 55-37, pero cayeron en la Serie de Campeonato ante Charros. Por ello, decidieron nombrar a Henry Blanco como nuevo manager para la temporada 2026.

El venezolano, con experiencia en 16 temporadas en Grandes Ligas, será pieza clave. Sin embargo, el fichaje más impactante no ocurrió en Monterrey: Justin Turner, apodado la Barba Roja, llegó a los Toros de Tijuana tras 17 temporadas en la MLB.

Turner fue 2 veces All-Star, disputó 3 Series Mundiales y fue campeón en 2020, acumulando una carrera de .283 de promedio, 201 jonrones y 832 carreras impulsadas. Su llegada podría cambiar el equilibrio de poder en la Zona Norte.

Un torneo en marcha y un aniversario a contrarreloj para Guerreros de Oaxaca

Entre las novedades, los Guerreros de Oaxaca, “hermanos” de los Diablos, celebran su 30 aniversario con la apertura del Estadio YU’VA, aunque iniciarán la temporada como visitantes.

La campaña regular de la LMB 2026 comenzará el 16 de abril y concluirá el 6 de agosto, dando paso a la postemporada el 9 de agosto. El Juego de Estrellas se realizará en Monterrey del 26 al 28 de junio.

Mientras tanto, los Diablos Rojos del México se preparan para una misión que trasciende el beisbol: igualar la hazaña histórica del tricampeonato de 1947-1949. El infierno escarlata ya arde. Solo falta el primer lanzamiento.