Liga MX 2026 semifinales: cuándo son, horarios y dónde ver en vivo

Pumas, Chivas, Cruz Azul y Pachuca disputan las semifinales del Clausura 2026 en busca de su pase a una final que promete alta intensidad en la Liga MX

El Clausura 2026 entra en su etapa cumbre y cuatro equipos están en la antesala al título, Pumas, Chivas, Cruz Azul y Pachuca buscan su boleto a la gran final del campeonato.

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Pumas se medirá ante Pachuca y Chivas hará lo propio ante Cruz Azul, esta última llave trae tintes de revancha tras lo sucedido el torneo anterior, donde la máquina eliminó al rebaño en los cuartos de final.

Para las llaves de semifinales ya hay horario y fecha definidos, por lo que esta misma semana se llevará acabo el partido de ida. El beneficiado de esto ha sido Cruz Azul, quien jugará de nueva cuenta en el Estadio Azteca sin la necesidad de trasladarse al Cuauhtémoc, por lo que se espera un coloso totalmente lleno.

Cómo llegaron los equipos a semifinales

Los cuatro equipos accedieron a la ronda de semifinales como terminaron en la fase regular, es decir fueron las primeras cuatro escuadras de la tabla general. Pumas (1), Chivas (2), Cruz Azul (3) y Pachuca (4).

Si bien Pumas sufrió ante América, logró acceder por mejor posición en la tabla, tras un 6-6 global. Chivas también estuvo al hilo de la eliminación contra los Tigres, pues pasó con el mismo criterio como los universitarios.

Tras perder en la ida 3-1, en la vuelta venció a los felinos 2-0 y pudo avanzar. La llave más dispareja fue la de Cruz Azul, quien se llevó el triunfo en ambos encuentros ante el Atlas, 2-3 y 1-0 respectivamente.

Finalmente, los Tuzos dejaron en el camino al bicampeón, Toluca, la ida la ganaron 1-0 y la vuelta 2-0, por lo que ahora tendremos un nuevo monarca este torneo.

Cruz Azul vs Chivas, cuándo y por dónde ver en vivo la semifinal de ida

La Liga MX dio a conocer los horarios de las semifinales y el encuentro de ida entre Cruz Azul y Chivas se efectuará este miércoles 13 de mayo en punto de las 20:00 horas desde el Estadio Azteca. La transmisión de este partido podrás disfrutarla a través de TUDN, Canal 5 y VIX.

Partido: Cruz Azul vs Chivas

Cruz Azul vs Chivas Fecha: miércoles 13 de mayo

miércoles 13 de mayo Hora: 20:00 horas

20:00 horas Sede: Estadio Azteca

Estadio Azteca Dónde ver en vivo: TUDN, Canal 5 y VIX

DÍAS, HORARIOS Y SEDES CONFIRMADAS. 📆⏰🏟️



NOS VEMOS EL MIÉRCOLES EN EL ESTADIO BANORTE PARA LA IDA DE SEMIFINALES. 💙 pic.twitter.com/QaGzmxCRM9 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 11, 2026

Pachuca vs Pumas, cuándo y por dónde ver en vivo la semifinal de ida

El duelo entre Pachuca y Pumas se llevará a cabo el jueves 14 de mayo desde el Estadio Hidalgo en punto de las 19:00 horas, partido que podrás disfrutar en vivo mediante FOX y su aplicación de Streaming FOX ONE.

Partido: Pachuca vs Pumas

Pachuca vs Pumas Fecha: jueves 14 de mayo

jueves 14 de mayo Hora: 19:00 horas

19:00 horas Sede: Estadio Hidalgo

Estadio Hidalgo Dónde ver en vivo: FOX y FOX ONE