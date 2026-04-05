Liga MX: Chivas busca alejarse en la cima y Pumas quiere el tercer lugar

El Rebaño Sagrado quiere aprovechar las derrotas de Cruz Azul y Toluca, mientras que Pumas de la UNAM busca espantar fantasmas en Guadalajara

Partidazo de domingo en el Estadio Akron. El duelo más atractivo de la Jornada 13 enfrenta al líder Chivas contra Pumas, en un choque que promete ser de alto voltaje.

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Se mide el primer lugar de la clasificación ante un equipo universitario que ha mostrado buen nivel y que puede complicar al conjunto local.

Chivas podría escaparse en la cima

Guadalajara es líder con 30 puntos, mientras que Cruz Azul y Toluca perdieron sus partidos y se rezagaron en la tabla.

Si Chivas gana, llegará a 33 puntos y se colocará seis unidades por encima de Cruz Azul (27) y Toluca (26), dando un paso clave rumbo a la Liguilla.

El técnico Gabriel Milito planea utilizar a sus jugadores titulares y seleccionados nacionales, sin dosificar esfuerzos.

Además, se espera el posible regreso de Luis Romo, aunque su participación dependerá de su estado físico tras una lesión muscular.

Pumas busca escalar posiciones

Pumas, dirigido por Efraín Juárez, llegó a este duelo en el quinto lugar con 23 puntos, pero con aspiraciones altas en la tabla.

Una victoria lo llevaría a 26 puntos, lo que le permitiría pelear por el tercer lugar general, dependiendo de otros resultados.

Incluso, si gana por dos goles de diferencia, podría superar a Toluca en la diferencia de goles y meterse al tercer puesto de la clasificación.

Sin embargo, el reto es mayor: el Estadio Akron es una de las plazas más complicadas para Pumas.

La estadística no favorece a Pumas

En los últimos 30 años, Pumas solo ha ganado una vez en Guadalajara.

Fue en el Apertura 2018, con marcador de 2-1, gracias a los goles de Martín Rodríguez y Felipe Mora.

En el historial general, Chivas domina con 17 victorias en 34 partidos, además de 16 empates, lo que refleja la dificultad histórica para los universitarios en esta cancha.